Редкое предложение: капитально отремонтированная квартира с отдельным входом в Старом городе

Трехэтажная квартира общей площадью 124,7 м² находится в каменном средневековом здании, когда-то служившем конюшней: благодаря очень толстым стенам и расположению во внутреннем дворе новым хозяевам гарантируются тишина и покой.
В квартире сделан капитальный ремонт в минималистском стиле, в ходе которого тщательно и заботливо сохранено множество старинных элементов, которые придают квартире непередаваемое очарование. Получилась уникальная и единственная в своем роде квартира класса люкс в Старом городе.
На первом этаже расположено большое пространство площадью почти 30 м2, которое можно использовать как фойе или как открытую кухню. Конкретного предназначения у этого помещения нет, выбор – за новым хозяином. Визуальный простор создается не только благодаря высоким потолкам и размерам, но и светлой краске, выбранной для отделочных работ. Также на первом этаже есть большая ванная комната, в которой установлены и ванна, и душ.
Помещение на втором этаже идеально подходит для гостиной. Камин создаст уют и поможет прогреть большую квартиру сырыми осенними или холодными зимними вечерами. А отреставрированные дубовые потолочные балки создают средневековую атмосферу. На третьем этаже предполагается спальня.
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