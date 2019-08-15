Редкое предложение: капитально отремонтированная квартира с отдельным входом в Старом городе

В квартире сделан капитальный ремонт в минималистском стиле, в ходе которого тщательно и заботливо сохранено множество старинных элементов, которые придают квартире непередаваемое очарование. Получилась уникальная и единственная в своем роде квартира класса люкс в Старом городе.

На первом этаже расположено большое пространство площадью почти 30 м2, которое можно использовать как фойе или как открытую кухню. Конкретного предназначения у этого помещения нет, выбор – за новым хозяином. Визуальный простор создается не только благодаря высоким потолкам и размерам, но и светлой краске, выбранной для отделочных работ. Также на первом этаже есть большая ванная комната, в которой установлены и ванна, и душ.