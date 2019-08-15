Готовимся к школе: советы дизайнера

Часто считается, что наиболее эффективно дети делают уроки, сидя за столом. Наверное, многие из нас помнят, как родители запрещали нам делать уроки, сидя или лежа, например, на диване. По словам дизайнера IKEA Байбы Фрейи, необычные места для учебы повышают детскую мотивацию и энтузиазм: например, в кровати или на полу дети чувствую себя уверенней и лучше концентрируются. «Люди разные, некоторым не нужно особое место для фокусирования внимания на учебе, но большинству детей нравятся неожиданные места. Тем, кому нравится все время менять свое место для приготовления уроков, изменения придают энергию», - говорит Фрейя.

ФОТО: Ikea

Дизайнер IKEA также отметила, что мозг лучше воспоминает информацию, когда ребенок меняет свое местоположение во время выполнения домашних заданий. Это еще и полезно для здоровья – тело не устает от одной позы, улучшается кровообращение. «Если ребенок делает уроки в необычных местах и часто меняет положение тела, учеба становится похожей на игру. Например, изучая географию в сделанном из стульев домике, дети чувствуют себя настоящими первооткрывателями»,- говорит Фрейя. Главное, чтобы места для учебы были безопасными.

ФОТО: Ikea

Поэтому при проектировании детской, прежде всего стоит обратить внимание на безопасность, следить, чтобы между мебелью и стенами не было пустоты, куда ребенок может упасть. «Детская мебель изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и так спроектирована, что застрять или пораниться там невозможно», - говорит Байба Фрейя. Она отметила, что обязательно надо читать инструкцию по использованию и установке мебели, шкафы и комоды крепить к стене в соответствии с описанием, чтобы дети, лазая по мебели, не уронили ее на себя.

Чтобы создать хорошую учебную среду, также важно наблюдать за направлением света: если ребенок правша, свет должен падать слева, а если левша, то справа. «Здесь могут помочь LED-лампы, которые легко передвинуть и закрепить. В целях безопасности детей, лампы должны быть с небьющимся куполом», - говорит Фрейя.

Вдохновляющие уголки для учебы

Уютный уголок для выполнения домашних заданий может создать любой человек, используя разные предметы мебели и аксессуары. Например, если ребенок устал правильно сидеть за столом, он может легко изменить положение, сев на стул поджав ноги. «В таком случае, подойдет стул с регулируемой спинкой. Передвижные настольные лампы помогут с правильным освещением», - говорит Фрейя. Стоит напомнить ребенку, что положение следует менять каждый час.

Дизайнер IKEA предупреждает: если ребенок учит уроки сидя на подоконнике, то нужно убедиться, что окна надежно закрыты и ребенок не сможет открыть окно самостоятельно. Специальные защелки на окна стоят всего пару евро.

Если ваш ребенок любит играть или заниматься на полу, следует постелить ковер. Лучше всего, если обратная сторона ковра будет прорезиненная, чтобы он не скользил. Чаще всего, для изготовления мебели для детской комнаты, текстиля и других аксессуаров не используются материалы, которые могут вызвать аллергию, поэтому абсолютно безопасно играть под кроватью, лежать на ковре или строить палатку из покрывала.

ФОТО: Ikea