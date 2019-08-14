Парня признали годным к военной службе, хотя с его диагнозом служить в Эстонской армии нельзя
Максим, с детства страдающий хроническим заболеванием легких, был признан медкомиссией годным к военной службе. Однако молодой человек с решением не согласился и оспорил его: повторное обследование подтвердило диагноз, при котором, попади он в армию, его здоровью угрожала бы опасность. Означает ли это, что медкомиссия допустила ошибку?
Максим (фамилия редакции известна) получил повестку на медкомиссию осенью прошлого года. Служить в армии, как он сам признается, в его планы не входило.
«Потому что я всю жизнь думал, что с моим состоянием здоровья меня точно не возьмут в армию», – утверждает 20-летний Максим.
Всю жизнь он страдал хроническим бронхитом и дыхательной недостаточностью, что подтверждено медицинским диагнозом: врожденная бронхомаляция, то есть повышенная податливость бронхиальной стенки. «Я очень много раз проходил обследование у пульмонолога, физкультурой занимался только в спортзале. После 18 лет стало полегче, но по-прежнему каждую весну и осень у меня обострение, особенно в дождливую погоду. Сейчас тоже часто идут дожди и меня постоянно сопровождают тяжесть в груди и мокрый кашель, чувствую себя уставшим, постоянно хочется спать».
Рецептурные лекарства – сиропы от кашля и другие средства – Максим принимает не постоянно, а лишь когда кашель беспокоит больше нескольких дней подряд и приходится обращаться к семейному врачу.
«Я шел на медкомиссию с полной уверенностью, что меня признают не годным к службе. В итоге мне дали отсрочку на два месяца, чтобы я сходил к врачу и обследовался. Я пришел к пульмонологу, который сказал, что показатели легких в пределах нормы. С этим ответом я пошел на повторную комиссию в феврале, и там меня признали годным, – описывает Максим. – Я понимал, что мне никак нельзя служить в таком состоянии. И начал думать, что делать. Знакомый юрист подсказал, что решение медкомиссии можно оспорить».
Любое решение медкомиссии Департамента оборонных ресурсов может оспорить любой призывник, для этого юрист не нужен. Максим же обратился в ArmyLaw, фирму, оказывающую юридические услуги призывникам. «Я не знал, как обжаловать решение медкомиссии, и подумал, что будет лучше сразу сделать это правильно с юридической точки зрения».
Искать предлог, чтобы откосить, не пришлось. После обжалования Максим был направлен Комиссией по обжалованию на новое обследование у пульмонолога, где ему провели кардиопульмональный нагрузочный тест, который не проводился на предыдущем обследовании. Согласно заключению врача, врожденная бронхомаляция подтвердилась. В Комиссии по обжалованию удовлетворили жалобу Максима и было вынесено новое решение: к военной службе не годен.
«Я считаю, что мы спасли Максима от возможной гибели. Если бы его призвали на службу, неизвестно, что бы с ним случилось на первом же марш-броске, – говорит юрист и основатель ArmyLaw Андрей Вестеринен. – Здесь нет абсолютно ничего незаконного. Я не помогаю клиентам подделывать документы и не даю советов, которые попадали бы под статью 440 Пенитенциарного кодекса — уклонение от военной службы. Я действую в рамках законов».
Но как вышло, что молодой человек, с детства страдающий хроническим заболеванием, был допущен к службе?
Из решения по делу Максима следует, что при оценке состояния здоровья молодого человека в феврале, когда его признали годным, у медкомиссии не было в распоряжении медицинских документов, которые были представлены уже при обжаловании. Соответственно, оценка состояния здоровья Максима была верной, это не ошибка врачей медкомиссии.
«Обжалование решения медкомиссии может быть подано после его вынесения, если призывник представляет какие-то уточняющие документы или справки. Чтобы внести ясность, Комиссия по обжалованию направляет призывника на дополнительные обследования. Цель — полностью убедиться, что призывник годен для несения службы, – объясняет пресс-секретарь Департамента оборонных ресурсов Анне Освет, не комментируя какой-либо конкретный случай. – Стоит помнить, что некоторые проблемы со здоровьем могут быть настолько пограничными, что нуждаются в дополнительном обследовании. Это, конечно же, не значит, что медкомиссия Департамента оборонных ресурсов приняла неправильное решение в отношении призывника. Важны также мотивация и вера призывника в то, что он справится».
По словам Освет, состоящие в медкомиссии их департамента врачи делают свою работу хорошо. «Бывало обжаловали и решения, когда призывнику давали отсрочку. Это означает, что медкомиссия дала время призывнику улучшить свое здоровье, но человек не захотел поправляться. Огромное количество жалоб на решение медкомиссии не удовлетворяется. Это означает, что медкомиссия проделала свою работу хорошо. Эти врачи — те же, которые работают в наших обычных медучреждениях, семейные врачи и специалисты, занесенные в регистр работников здравоохранения Эстонии».
Департамент оборонных ресурсов в очередной раз подчеркивает, что очень важно согласие призывника на просмотр его медицинских данных в дигитальном виде. Открыть доступ к своим медицинским данным призывник может на э-портале пациента. Без такого доступа врачи медкомиссии не могут ознакомиться с полной медицинской историей призывника. Другой вариант — принести все справки и результаты обследований на бумаге.
«В таком случае можно надеяться, что поставленный когда-либо ранее диагноз, визит к врачу-специалисту или выписанные рецептурные лекарства не останутся без рассмотрения медкомиссии. Желания представить полную информацию мы ждем от всех призывников. Все это помогает принять соответствующее решение и экономит время как призывника, так и медкомиссии», – подытоживает Освет.
По данным Министерства обороны, решений медкомиссии в год обжалуют около сотни, сообщает советник отдела стратегической коммуникации министерства Карин Кивипыльд. Почти четверть из них удовлетворяется. В их числе обычно два-три заявления, когда человек не соглашается с тем, что его признали не годным к службе по состоянию здоровья, и человек 10-15 хотят отсрочки для проведения дополнительных обследований или консультации врача-специалиста. В оставшихся обжалованиях призывники ходатайствуют о признании их негодными на постоянной основе.
В минувшем году было подано 102 обжалования, их которых 20 удовлетворили. Пятеро призывников были признаны не годными к военной службе после дополнительных обследований и/или посещения врача-специалиста, на которые призывник был отправлен Комиссией по обжалованию. Состояние здоровья двух было признано отвечающим требованиям. Еще 13 человек ходатайствовали о признании их не годными к службе на постоянной основе, но Комиссия по обжалованию заключила, что ухудшение состояния их здоровья носит временный характер или что решение не отражает действительного состояния их здоровья.
Обычно в обжаловании просят пройти медкомиссию снова, назначить дополнительные обследования, консультации врача-специалиста или признать состояние здоровья не отвечающим требованиям.