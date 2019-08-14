Парня признали годным к военной службе, хотя с его диагнозом служить в Эстонской армии нельзя

Из решения по делу Максима следует, что при оценке состояния здоровья молодого человека в феврале, когда его признали годным, у медкомиссии не было в распоряжении медицинских документов, которые были представлены уже при обжаловании. Соответственно, оценка состояния здоровья Максима была верной, это не ошибка врачей медкомиссии.

«Обжалование решения медкомиссии может быть подано после его вынесения, если призывник представляет какие-то уточняющие документы или справки. Чтобы внести ясность, Комиссия по обжалованию направляет призывника на дополнительные обследования. Цель — полностью убедиться, что призывник годен для несения службы, – объясняет пресс-секретарь Департамента оборонных ресурсов Анне Освет, не комментируя какой-либо конкретный случай. – Стоит помнить, что некоторые проблемы со здоровьем могут быть настолько пограничными, что нуждаются в дополнительном обследовании. Это, конечно же, не значит, что медкомиссия Департамента оборонных ресурсов приняла неправильное решение в отношении призывника. Важны также мотивация и вера призывника в то, что он справится».

По словам Освет, состоящие в медкомиссии их департамента врачи делают свою работу хорошо. «Бывало обжаловали и решения, когда призывнику давали отсрочку. Это означает, что медкомиссия дала время призывнику улучшить свое здоровье, но человек не захотел поправляться. Огромное количество жалоб на решение медкомиссии не удовлетворяется. Это означает, что медкомиссия проделала свою работу хорошо. Эти врачи — те же, которые работают в наших обычных медучреждениях, семейные врачи и специалисты, занесенные в регистр работников здравоохранения Эстонии».

Департамент оборонных ресурсов в очередной раз подчеркивает, что очень важно согласие призывника на просмотр его медицинских данных в дигитальном виде. Открыть доступ к своим медицинским данным призывник может на э-портале пациента. Без такого доступа врачи медкомиссии не могут ознакомиться с полной медицинской историей призывника. Другой вариант — принести все справки и результаты обследований на бумаге.

«В таком случае можно надеяться, что поставленный когда-либо ранее диагноз, визит к врачу-специалисту или выписанные рецептурные лекарства не останутся без рассмотрения медкомиссии. Желания представить полную информацию мы ждем от всех призывников. Все это помогает принять соответствующее решение и экономит время как призывника, так и медкомиссии», – подытоживает Освет.

По данным Министерства обороны, решений медкомиссии в год обжалуют около сотни, сообщает советник отдела стратегической коммуникации министерства Карин Кивипыльд. Почти четверть из них удовлетворяется. В их числе обычно два-три заявления, когда человек не соглашается с тем, что его признали не годным к службе по состоянию здоровья, и человек 10-15 хотят отсрочки для проведения дополнительных обследований или консультации врача-специалиста. В оставшихся обжалованиях призывники ходатайствуют о признании их негодными на постоянной основе.

В минувшем году было подано 102 обжалования, их которых 20 удовлетворили. Пятеро призывников были признаны не годными к военной службе после дополнительных обследований и/или посещения врача-специалиста, на которые призывник был отправлен Комиссией по обжалованию. Состояние здоровья двух было признано отвечающим требованиям. Еще 13 человек ходатайствовали о признании их не годными к службе на постоянной основе, но Комиссия по обжалованию заключила, что ухудшение состояния их здоровья носит временный характер или что решение не отражает действительного состояния их здоровья.