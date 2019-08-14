Галерея: в Нымме установлен большой лыжный тоннель

Работы по сборке тоннеля начали во вторник, конструкцию поднимали три больших крана. Изначально установка тоннеля должна была начаться в 10:00 утра, но закрепление кранов потребовало больше времени – к работам приступили около 14:00. Несмотря на то, что время от времени шел проливной дождь, тоннель был успешно установлен. После завершения подъемных работ приступят к заполнению котлована и восстановлению дороги, чтобы на следующей неделе открыть Эхитаяте-теэ для движения общественного транспорта.