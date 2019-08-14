Внимание, розыск! Из дома призрения ушел 72-летний Эндель

Уходя из дома, седовласый мужчина был одет в серо-синюю джинсовую рубашку и брюки. С собой у него была маленькая сумка через плечо. Рост Энделя составляет около 185 см, у него имеется расстройство речи, а также проблемы со слухом. Пропавшему очень нравится гулять по Пярну.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми Энделя, а также проверили возможные места его нахождения, но, к сожалению, мужчины там не было.