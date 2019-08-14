Президент Литвы: "Северный поток-2" должен учитывать интересы Украины

Науседа сказал, что на встрече выразил "довольно скептическое отношение" к этому проекту, после реализации которого по дну Балтийского моря Германии намечается поставлять российский газ, в обход Украины, стран Балтии и Польши.

"Это определенная опасность и удар по диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюзе (ЕС)", – сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

"Есть еще один очень важный вопрос – это интересы Украины, интересы транзита газа через страну, и тут уважаемая госпожа Меркель согласилась с тем, что эти интересы Украины следует учитывать", – сказал президент Литвы.