Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новые обвинения

«Сегодня военная прокуратура Киргизии направила еще два уведомления об обвинении в совершении преступления при модернизации ТЭЦ Бишкека и касаемо передачи в собственность здания „Форума“ в Бишкеке, в них несколько эпизодов, в том числе по коррупции. Таким образом, на данный момент Атамбаев является подозреваемым в четырех уголовных делах», - сказал Слесарев.

Адвокат отметил, что еще два дела касаются событий 7-8 августа в селе Кой-Таш и освобождения в 2013 году чеченского вора в законе Азиза Батукаева, передает NEWSru.

По данным Слесарева, Военная прокуратура в четверг намерена вручить уведомления еще по нескольким делам. «Удивляет скорость следствия, ведь раньше Атамбаев проходил по делу Батукаева в качестве свидетеля», - сказал адвокат. Экс-президенту грозит наказание в виде пожизненного срока лишения свободы.

«Форум» - офисное здание в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК) и принадлежащий экс-президенту телеканал «Апрель».

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим Конституции страны, а сам бывший глава государства трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД, заявив, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. Власти утверждали, что силовики применяли только резиновые пули при стрельбе. При этом один из спецназовцев, Усон Ниязбеков, в ходе перестрелки был ранен в сердце и скончался. Ранения получили еще пять силовиков.

По данным властей, Атамбаев лично вел прицельный огонь по спецназу. Однако сам экс-президент ранее утверждал, что старался стрелять не в направлении людей.

После второго штурма, который произошел на следующий день, Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов и был доставлен в Главное следственное управление МВД республики.

Генпрокурор страны Замир Бейшекеев заявил, что Атамбаева обвиняют в нескольких особо тяжких преступлениях, среди которых - организация массовых беспорядков, организация убийства, организация захвата заложников, а также организация покушения на убийство и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как рассказал генпрокурор Откурбек Джамшитов, Атамбаев также подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.