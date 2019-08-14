Ср, 14.08.2019
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Рейнсалу: США оказали большую помощь в обеспечении безопасности Эстонии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сегодня в Таллинне встретился с сенатором США Роном Вайденом, чтобы обсудить политические тенденции в Европе, двусторонние отношения между Эстонией и США и угрозы для Балтийского региона, связанные с Россией.

«США оказали большую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония бы хотела, чтобы сотрудничество в области обороны в будущем усилилось», - сказал Рейнсалу.

Как сообщает BNS, в беседе министр иностранных дел Рейнсалу представил политику правительства Эстонии и подчеркнул, что Соединенные Штаты являются для нас ключевым союзником, и мы работаем над укреплением отношений.

Также были обсуждены вопросы, связанные с кибербезопасностью и цифровым обществом.

Сенатор Рон Вайден представляет штат Орегон и является членом Демократической партии.

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