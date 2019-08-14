Рейнсалу: США оказали большую помощь в обеспечении безопасности Эстонии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сегодня в Таллинне встретился с сенатором США Роном Вайденом, чтобы обсудить политические тенденции в Европе, двусторонние отношения между Эстонией и США и угрозы для Балтийского региона, связанные с Россией.