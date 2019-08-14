Ср, 14.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лиссабон за 90 евро!

Лиссабон.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 45 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 74 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная с 90 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 128 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 196 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 451 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 448 евро

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