Названы лидеры ЕС по количеству убийств: показатель Эстонии удивил

Согласно статистике ЕС, в 2016 году в Латвии было 4,6 случаев насильственной смерти на 100 000 жителей - это самый высокий показатель в Евросоюзе. На втором месте расположилась Литва с 3,6 смертей на 100 000 человек, а третью позицию занимает Эстония - 2,7 случаев насильственной смерти на 100 000 жителей.

Далее следуют Румыния (1,6), Кипр (1,3), Хорватия и Финляндия (1,2), а также Бельгия и Болгария (1,1).

Среднее количество случаев насильственной смерти на 100 000 жителей составляет 0,6 - такой показатель наблюдается в Нидерландах и Испании. Число ниже среднего количества случаев насильственной смерти зафиксировано в Австрии, Чехии, Дании, Франции, Италии, Ирландии, Люксембурге, Германии (0,5 случаев насильственной смерти во всех перечисленных странах). В Великобритании количество случаев насильственной смерти на 100 000 жителей составило 0,1.