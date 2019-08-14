Ресторан в центре Таллинна проворачивает сомнительные схемы и не платит зарплату работникам

- У новых владельцев ресторана - трудности с выплатой зарплат
- Оператор ТОА сменился, у старой фирмы остались долги по налогам
Вокруг расположенного в таллиннском районе Ротерманни ресторана азиатской кухни ТОА в последний месяц произошли события, из-за которых несколько работников остались без зарплат, пишет Postimees.
Все началось еще в апреле-мае, когда владельцы и руководители управляющего рестораном предприятия Asian Fusion Тынис Сыырумаа и Сильвер Амбур сочли, что содержать заведение общепита им больше неперспективно, и решили продать свои доли.
Речь шла о 80 процентах доли в предприятии; оставшиеся 20 процентов принадлежат фирме основателя ресторана Хеймара Куусклера Bright Solutions. Потенциальные покупатели ходили смотреть ресторан все лето, и для работников это не осталось незамеченным.
Ситуация прояснилась в июле: с 19 июля новым мажоритарным собственником стала известная в Эстонии женщина-ресторатор Марью Мяндметс, точнее - ее предприятие V & M Trust, единственным признаком экономической деятельности которого за последние пять лет можно назвать постоянный рост налоговой задолженности: на данный момент он составляет 23 047 евро.
Шеф-повар: мне больше не давали заказывать ингредиенты
Тогда-то все и началось. Председатель правления предприятия Сильвер Амбур подал заявление об уходе, которое до сих пор не удовлетворено. А шеф-повара Ристо Лиландера лишили возможности работать.
"Я был шеф-поваром и руководителем кухни ресторана, и моей работе сразу же начали препятствовать. До меня не доходило никакой информации о грядущих изменениях, со мной по сути не разговаривали. Я не мог больше заниматься даже заказом товара, что было одной из моих основных рабочих обязанностей. Я больше не мог обеспечивать качество продукции, я больше не мог заниматься координацией своего персонала", - рассказал Лиландер изданию Postimees.
Информацию о том, что он больше не шеф, Лиландер получил от одного из поставщиков, через которого новые владельцы передали ему, что шеф-повару больше не разрешается заниматься заказом сырья. При этом внутри предприятия никакой информации ему не сообщили. В результате Лиландер решил прекратить сотрудничество и 30 июля подал заявление о чрезвычайном расторжении трудового договора, поскольку посчитал, что работодатель нарушил условия договора.
Хотя заявление было подано 25 июля, со стороны владельцев договор был прекращен только 12 августа. Шеф-повар до сих пор не получил зарплату за последний месяц, отпускные и компенсацию за чрезвычайное расторжение договора.
"Я не единственный, кому не заплатили. Свою зарплату не получили также руководитель и часть работников", - сказал Лиландер. По данным Postimees, среди них - работавшие летом на временной основе молодые люди, которые должны были получить зарплату еще в конце июля.
Имущество у одних, оборот у других, долги у третьих
По данным коммерческого регистра, рестораном ТОА по-прежнему управляет предприятие Asian Fusion, владельцем которого является погрязшее в долгах паевое товарищество V&M Trust. В списке Asian Fusion значится весь штат ресторана, а налоговый долг предприятия превышает 10 000 евро.
Postimees cегодня посетил ресторан ТОА и выяснил, что весь ежедневный оборот переведен на другое предприятие: движением денежных средств занимается основанное 6 мая этого года предприятие M Food Rotermann, целиком и полностью принадлежащее Марью Мяндметс, но при этом не имеющее ни одного работника и других задекларированных экономических показателей. В тот же концерн, которым управляет паевое товарищество Nordicum, входят, к примеру, M Food Rocca с налоговой задолженностью в 19 417 евро и задолжавшее 8291 евро предприятие M Food Kristiine. Таким образом, похоже, что имущество ТОА находится в одном, оборот - в другом, а долги - в третьем предприятии.
Postimees также спросил у Марью Мяндметс, в каком состоянии ресторан ТОА находится сейчас. Ответ, правда, пришел от другого работника, а именно от Урмаса Луйка из Nordicum OÜ.
«Nordicum осуществил переходный процесс ресторана ТОА, если это можно так назвать. Данный случай был довольно сложным, но благодаря готовности сторон к сотрудничеству мы добились в данной ситуации максимума", - написал Урмас Луйк.
Он заявил, что, по состоянию на сегодняшний день, несмотря на недостаток информации, предприятие вступило в контакт cо всеми прежними работниками и согласовало с ними выплату зарплат.
"Так что могу утверждать, что с нынешними и бывшими работниками все вопросы выплат корректно разрешены", - заверил Луйк. Он добавил, что дела ресторана идут хорошо, он работает эффективно, а в сентябре ожидается небольшой ребрендинг и обновление интерьера.
«Выплачиваем зарплату в знак доброй воли"
Урмас Луйк отметил, что Nordcum - это просто консультационное предприятие, которое помогает предприятиям общепита "произвести необходимую деятельность в различных ситуациях".
По его cловам, уже запущен процесс по переводу работников из фирмы Asian Fusion в новое предприятие M Food Rotermann.
После опубликования статьи с Postimees связался бывший работник ТОА, который сказал, что о невыплаченной зарплате он говорил с Урмасом Луйком как по телефону, так и по мейлу. Данные обещания были довольно туманны, в них звучали утвеждения, что старые зарплаты не касаются новых владельцев. Тем же, кто сказал, что намерен обратиться в комиссию по трудовым спорам, было отвечено, что это, конечно, можно сделать, но в таком случае говорить сторонам больше не о чем.
Asian Fusion, по оценке Луйка, по разным причинам не справилось с делами, и поэтому вместо него был найден новый оператор.
"Я думаю, что на сегодня сделан максимум во имя справедливости", - добавил Луйк.
"У людей эмоций больше, если дело стоит того. Мы выплачиваем людям зарплаты за июль просто в знак добрых намерений".