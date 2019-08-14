Ресторан в центре Таллинна проворачивает сомнительные схемы и не платит зарплату работникам

Все началось еще в апреле-мае, когда владельцы и руководители управляющего рестораном предприятия Asian Fusion Тынис Сыырумаа и Сильвер Амбур сочли, что содержать заведение общепита им больше неперспективно, и решили продать свои доли.

Речь шла о 80 процентах доли в предприятии; оставшиеся 20 процентов принадлежат фирме основателя ресторана Хеймара Куусклера Bright Solutions. Потенциальные покупатели ходили смотреть ресторан все лето, и для работников это не осталось незамеченным.

Ситуация прояснилась в июле: с 19 июля новым мажоритарным собственником стала известная в Эстонии женщина-ресторатор Марью Мяндметс, точнее - ее предприятие V & M Trust, единственным признаком экономической деятельности которого за последние пять лет можно назвать постоянный рост налоговой задолженности: на данный момент он составляет 23 047 евро.

Шеф-повар: мне больше не давали заказывать ингредиенты

Тогда-то все и началось. Председатель правления предприятия Сильвер Амбур подал заявление об уходе, которое до сих пор не удовлетворено. А шеф-повара Ристо Лиландера лишили возможности работать.

"Я был шеф-поваром и руководителем кухни ресторана, и моей работе сразу же начали препятствовать. До меня не доходило никакой информации о грядущих изменениях, со мной по сути не разговаривали. Я не мог больше заниматься даже заказом товара, что было одной из моих основных рабочих обязанностей. Я больше не мог обеспечивать качество продукции, я больше не мог заниматься координацией своего персонала", - рассказал Лиландер изданию Postimees.

Информацию о том, что он больше не шеф, Лиландер получил от одного из поставщиков, через которого новые владельцы передали ему, что шеф-повару больше не разрешается заниматься заказом сырья. При этом внутри предприятия никакой информации ему не сообщили. В результате Лиландер решил прекратить сотрудничество и 30 июля подал заявление о чрезвычайном расторжении трудового договора, поскольку посчитал, что работодатель нарушил условия договора.

Хотя заявление было подано 25 июля, со стороны владельцев договор был прекращен только 12 августа. Шеф-повар до сих пор не получил зарплату за последний месяц, отпускные и компенсацию за чрезвычайное расторжение договора.

"Я не единственный, кому не заплатили. Свою зарплату не получили также руководитель и часть работников", - сказал Лиландер. По данным Postimees, среди них - работавшие летом на временной основе молодые люди, которые должны были получить зарплату еще в конце июля.

Имущество у одних, оборот у других, долги у третьих

По данным коммерческого регистра, рестораном ТОА по-прежнему управляет предприятие Asian Fusion, владельцем которого является погрязшее в долгах паевое товарищество V&M Trust. В списке Asian Fusion значится весь штат ресторана, а налоговый долг предприятия превышает 10 000 евро.