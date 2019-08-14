В Нарве снова дают “Кремлевских соловьев”: места в отелях забронированы за несколько месяцев

14 августа во дворе Кренгольмской мануфактуры Тартуский новый театр вновь показывает музыкальный спектакль “Кремлевские соловьи” о жизни и творчестве Яака Йоалы. Год назад спектакль под открытым небом привлек в Нарву больше 20 тысяч гостей - ни одно другое мероприятие не помогло развитию внутреннего туризма так сильно. Теперь повторить успех готовятся не только артисты, но и работники отелей. Статистика гостиниц показывает, что интерес жителей Эстонии к Нарве по-прежнему силен.
Свободных мест осталось мало
“Кремлевские соловьи” - рассказ о судьбе одного из самых известных эстонских певцов советского времени Яака Йоалы и о других звездах того времени. Премьера спектакля состоялась 10 августа прошлого года на том же месте и вызвала небывалый интерес.
В августе этого года во внутреннем дворе Кренгольмской мануфактуры пройдет 11 представлений “Кремлевских соловьев”. Сейчас в продаже остались билеты только на три из этих представлений.
Тартуский новый театр организовал для зрителей даже специальные автобусы в Нарву из Таллинна и Тарту и обратно. Но понятно, что часть зрителей останется в Нарве не только на время спектакля.
На сайте Booking.com на ближайшие выходные свободных мест для проживания в Нарве нет вовсе, но есть две возможности переночевать в Нарва-Йыэсуу. Те же две усть-наровских квартиры можно найти на другом популярном сайте для аренды жилья Airbnb, а в Нарве с его помощью можно найти на ближайшие выходные только одну съемную квартиру (по цене 80 евро за ночь) и дом, который можно снять за 95 евро за ночь.
Свободных мест меньше, чем в прошлом году: по статистике, которую можно найти на сайте Airbnb, во время “Кремлевских соловьев” в прошлом году было свободно 19% съемных квартир, представленных на этом сайте.
В отелях места есть, но не во всех. Виктор Шемарин, руководитель отеля Europe в Нарве рассказал, что свободных номеров на ближайшие дни у него давно нет:
“Люди бронировали номера еще в прошлом году - как только “соловьи” закончились, 90% номеров на эти дни были уже заняты. Остальные заняли уже после Нового года”.
Руководитель по развитию нарвского отеля Inger Владимир Изотов также отмечает, что на эти августовские дни приходится пик заполняемости отеля.
“Почти все номера на эти дни распроданы в начале весны, то есть еще за полгода,” - сказал он.
Игорь Шустров, руководитель отдела продаж спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, также подтвердил, что в эти дни постояльцев заметно больше, чем обычно, и свободны только отдельные номера.
Статистика: внутренних туристов стало на 26% больше
В прошлом году “Кремлевские соловьи” стали одним из поводов говорить, что эстонские туристы открыли для себя Нарву.
Ольга Черемушкина, старший специалист по туризму нарвского Департамента городского развития и экономики сообщила, что интерес эстонских туристов к Нарве и Нарва-Йыэсуу по-прежнему сохраняется - эстонских туристов становится больше.
Пока официальная статистика есть только за первые шесть месяцев текущего года. За первое полугодие количество эстонских туристов в Нарве увеличилось сразу на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общее количество туристов в Нарве и Нарва-Йыэсуу выросло на 23%.
“Увеличение есть, и даже визуально заметно, что эстонцев на улицах стало больше”, - заметила чиновница.
Ольга Черемушкина особо отмечает, что информация по количеству внутренних туристов поступает только из отелей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. К сожалению, невозможно учесть в официальной статистике тех, кто бронирует частные квартиры с помощью Booking.com, Airbnb и других подобных сервисов, а также тех, кто приезжает на один день без ночевки.
“То есть, это только малая часть гостей, но тенденцию по ним можно отследить”, - говорит Ольга Черемушкина.
Отельеры: интерес есть, ажиотажа - нет
Замечают ли руководители отелей, что у них стало больше туристов не из-за границы, а именно из других городов Эстонии?
“Летом - да, - заметил Виктор Шемарин. - А зимой, в основном, живут россияне, а также строители, рабочие, специалисты крупных фирм, которые работают в городе - строят дороги, здание около Vaba Lava, колледж Академии МВД”.
“На все фестивали, на все большие городские мероприятия, конечно, поток людей увеличивается, - сказал Владимир Изотов. - Но если смотреть в разрезе годовой заполняемости, то количество местных туристов осталось приблизительно на уровне 17-18 годов. Какого-то ажиотажа или слишком большого увеличения количества эстоноземельцев мы не замечаем. Но в прошлом году эти несколько дней “соловьев” привлекли сюда 23 тысячи эстоноземельцев, и это было очень заметно”.
По словам Игоря Шустрова, внутренние туристы преобладают в Noorus Sра Hotel все пять лет его работы, поэтому рост именно этой категории заметить сложно.
“Если говорить об эстоноязычных гостях, то, возможно, да, их стало побольше в последнее время”, - сказал Игорь Шустров.
Год назад рестораны оказались не готовы заработать
По словам Владимира Изотова, в прошлом году зрители “Кремлевских соловьев” столкнулись с тем, что многие кафе и рестораны не работали после 10-11 часов вечера, в то время как представление заканчивалось около 11 часов. Людям приходилось толпиться на заправках, чтобы поесть.
“Мы держали ресторан открытым до часу ночи, и в этом году мы также специально работаем под “соловьев”, чтобы гости могли поужинать”, - добавил руководитель отеля.
Смогут ли кафе и рестораны Нарвы заработать на нынешнем наплыве гостей, видимо, станет понятно по их отзывам ближайшие дни.