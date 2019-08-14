В Нарве снова дают “Кремлевских соловьев”: места в отелях забронированы за несколько месяцев

Свободных мест осталось мало

“Кремлевские соловьи” - рассказ о судьбе одного из самых известных эстонских певцов советского времени Яака Йоалы и о других звездах того времени. Премьера спектакля состоялась 10 августа прошлого года на том же месте и вызвала небывалый интерес.

В августе этого года во внутреннем дворе Кренгольмской мануфактуры пройдет 11 представлений “Кремлевских соловьев”. Сейчас в продаже остались билеты только на три из этих представлений.

Тартуский новый театр организовал для зрителей даже специальные автобусы в Нарву из Таллинна и Тарту и обратно. Но понятно, что часть зрителей останется в Нарве не только на время спектакля.

На сайте Booking.com на ближайшие выходные свободных мест для проживания в Нарве нет вовсе, но есть две возможности переночевать в Нарва-Йыэсуу. Те же две усть-наровских квартиры можно найти на другом популярном сайте для аренды жилья Airbnb, а в Нарве с его помощью можно найти на ближайшие выходные только одну съемную квартиру (по цене 80 евро за ночь) и дом, который можно снять за 95 евро за ночь.

Свободных мест меньше, чем в прошлом году: по статистике, которую можно найти на сайте Airbnb, во время “Кремлевских соловьев” в прошлом году было свободно 19% съемных квартир, представленных на этом сайте.

В отелях места есть, но не во всех. Виктор Шемарин, руководитель отеля Europe в Нарве рассказал, что свободных номеров на ближайшие дни у него давно нет:

“Люди бронировали номера еще в прошлом году - как только “соловьи” закончились, 90% номеров на эти дни были уже заняты. Остальные заняли уже после Нового года”.

Руководитель по развитию нарвского отеля Inger Владимир Изотов также отмечает, что на эти августовские дни приходится пик заполняемости отеля.

“Почти все номера на эти дни распроданы в начале весны, то есть еще за полгода,” - сказал он.

Игорь Шустров, руководитель отдела продаж спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, также подтвердил, что в эти дни постояльцев заметно больше, чем обычно, и свободны только отдельные номера.

Статистика: внутренних туристов стало на 26% больше

В прошлом году “Кремлевские соловьи” стали одним из поводов говорить, что эстонские туристы открыли для себя Нарву.

Ольга Черемушкина, старший специалист по туризму нарвского Департамента городского развития и экономики сообщила, что интерес эстонских туристов к Нарве и Нарва-Йыэсуу по-прежнему сохраняется - эстонских туристов становится больше.

Спектакль "Кремлёвские соловьи" снова привлек в Нарву множество зрителей из других городов Эстонии. ФОТО: Николай Андреев

Пока официальная статистика есть только за первые шесть месяцев текущего года. За первое полугодие количество эстонских туристов в Нарве увеличилось сразу на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общее количество туристов в Нарве и Нарва-Йыэсуу выросло на 23%.