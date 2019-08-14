Эстония и Япония смогут выдавать молодежи многократные визы с правом работать

На предстоящем в четверг заседании правительство намерено поддержать законопроект о договоренности, на основании которой Эстония и Япония смогут выдавать молодежи — гражданам двух стран в возрасте от 18 до 30 лет многократные визы с правом работать на срок до 12 месяцев.