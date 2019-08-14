Ср, 14.08.2019
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Эстония и Япония смогут выдавать молодежи многократные визы с правом работать

Виза. Иллюстративное фото.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

На предстоящем в четверг заседании правительство намерено поддержать законопроект о договоренности, на основании которой Эстония и Япония смогут выдавать молодежи — гражданам двух стран в возрасте от 18 до 30 лет многократные визы с правом работать на срок до 12 месяцев.

После заключения договора потребуется его ратификация в парламентах обеих стран.

Межгосударственное соглашение даст право работать по визе без предварительной регистрации в департамента полиции и погранохраны, сообщила пресс-служба правительства.

По закону об иностранцах временно находящийся в Эстонии иностранец имеет право на работу без регистрации, если его право на работу вытекает из закона или ратифицированного Рийгикогу договора в зарубжным государством.

Подобные договоры у Эстонии есть в Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

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