Эстония и Япония смогут выдавать молодежи многократные визы с правом работать

На предстоящем в четверг заседании правительство намерено поддержать законопроект о договоренности, на основании которой Эстония и Япония смогут выдавать молодежи — гражданам двух стран в возрасте от 18 до 30 лет многократные визы с правом работать на срок до 12 месяцев.
После заключения договора потребуется его ратификация в парламентах обеих стран.
Межгосударственное соглашение даст право работать по визе без предварительной регистрации в департамента полиции и погранохраны, сообщила пресс-служба правительства.
По закону об иностранцах временно находящийся в Эстонии иностранец имеет право на работу без регистрации, если его право на работу вытекает из закона или ратифицированного Рийгикогу договора в зарубжным государством.
Подобные договоры у Эстонии есть в Австралией, Новой Зеландией и Канадой.