Пропал при загадочных обстоятельствах: полиция разыскивает 67-летнего мужчину

Полиция просит помощи общественности, чтобы найти пропавшего в волости Кехтна (Рапламаа) 67-летнего Аво.
Полиция получила сообщение об исчезновении Аво сегодня, но, по словам близких, мужчину не видели с 7 августа. По словам знакомых, в тот день он направился в сторону расположенного вблизи поселка Ярваканди леса. Полиция сразу же занялась сбором информации и прочесыванием окрестностей. Довольно скоро на дороге, ведущей к болоту Ныльвасоо, были найдены принадлежащие пропавшему роллатор и сумка. К сожалению, найти самого Аво не удалось.
Уходя из дома, мужчина был одет в серо-желтую светлую кофту с длинными рукавами и светлые джинсы. Он среднего роста и худощавого телосложения. На щеке пропавшего есть шрам, без роллатора он ходит с трудом.
Полиция просит всех, кто видео Аво после 7 августа или располагает информацией о его местонахождении, звонить по короткому номеру 112.