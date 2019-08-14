Пропал при загадочных обстоятельствах: полиция разыскивает 67-летнего мужчину

Полиция получила сообщение об исчезновении Аво сегодня, но, по словам близких, мужчину не видели с 7 августа. По словам знакомых, в тот день он направился в сторону расположенного вблизи поселка Ярваканди леса. Полиция сразу же занялась сбором информации и прочесыванием окрестностей. Довольно скоро на дороге, ведущей к болоту Ныльвасоо, были найдены принадлежащие пропавшему роллатор и сумка. К сожалению, найти самого Аво не удалось.