Пропавший при загадочных обстоятельствах мужчина найден мертвым

Полиция сообщила, что пропавший 7 августа в волости Кехтна (Рапламаа) 67-летний Аво найден мертвым.
Руководивший поисками лейтенант полиции Раплаского отделения Марек Мяэкиви рассказал, что сегодня утром поисковая команда, состоящая из 30 человек, с двумя собаками проверяла болото Ныльвассоо, неподалеку от которого вчера полицейские нашли роллатор (ходунки на колесах) и сумку Аво.
«Сегодня в 13:45 мы обнаружили в нескольких сотнях метров от болотистой местности тело Аво без признаков насильственной смерти. Труп отправили на вскрытие, точная причина его смерти будет установлена экспертизой. Благодарю всех, кто участвовал в поисках», - сказал Мяэкиви.
Полиция получила сообщение об исчезновении Аво в среду, но, по словам близких, его не видели с 7 августа. По словам знакомых, в тот день он направился в сторону расположенного вблизи поселка Ярваканди леса. Полиция сразу же занялась сбором информации и прочесыванием окрестностей. Довольно скоро на дороге, ведущей к болоту Ныльвасоо, были найдены принадлежащие пропавшему роллатор и сумка.