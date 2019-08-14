НАТО: истребитель РФ был в опасной близости от F-18, поднявшегося над Балтикой

Российские СМИ сообщили, что когда испанские истребители F-18 приблизились к самолету ВВС России, они были оттеснены российскими истребителями Су-27.

Альянс подтвердил, что инцидент произошел, когда над Балтийским морем во вторник были замечены один самолет Ту-214 и два сопровождающих его истребителя.

«Чтобы оценить ситуацию, имевшую место вблизи воздушного пространства союзников, Объединенный центр авиационных операций НАТО в Удеме (Германия) приказал двум истребителям F-18, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО с Авиабазы в Шяуляй, подняться в воздух и визуально проверить ситуацию в небе. Подобные полеты выполняются в регионе почти ежедневно», – говорится в представленном в среду BNS ответе военного должностного лица НАТО.

«Когда была дана оценка намерениям самолетов, два самолета F-18 повернули налево, отдаляясь от перехваченного самолета. Перед этим один из российских истребителей Су-27 тоже повернул налево и небезопасным образом почти залетел на траекторию полета одного из F-18. Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота F-18 удалось избежать потенциально опасной ситуации для обоих самолетов», – говорится в ответе.

Альянс указал, что не располагает официальной информацией о том, кто летел в российском самолете.

По данным НАТО, у самолета Ту-214 был действующий план полета, его транспондер был включен и он поддерживал связь с центром управления полетами. У истребителей Су-27 не было планов полетов, транспондеры были отключены и они не поддерживали связь с центром управления полетами.

Самолет с Шойгу на борту и два истребителя летели из Калининградской области в Москву.