Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию и предрек большой конфликт

Шестистраничное письмо датируется 4 июля. В нем Таррант рассказывает о месячной поездке в Россию в 2015 году, а также предупреждает о грядущем большом конфликте. AP отмечает, что в письме есть выражения, которые можно истолковать как призыв к оружию. Кроме того, Таррант благодарит Алана за почтовые марки, который тот, видимо, отправил ему, цитирует Платона и других философов, которые вдохновили его, и сожалеет о том, что не может дать волю чувствам, так как охранники тюрьмы могут конфисковать его письмо.

Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить послание. «Я ясно дал понять, что этого не должно повториться», - сказал он. Согласно заявлению управления, текст которого цитирует New Zealand Herald, письмо Тарранта должны были задержать, однако, поскольку отправка почты является одним из минимальных прав заключенных, и письма могут быть задержаны директором тюрьмы только в ограниченном числе случаев, этого не произошло. Также в управлении отметили, что в систему управления почтой данного заключенного уже внесены изменения, которые сделают процесс контроля «настолько эффективным, насколько это необходимо».

15 марта вооруженные люди сразу после дневной молитвы вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные в Крайстчерче по соседству, и заблокировали входные двери. Свидетели сообщали, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы, в результате которых 51 человек погиб, еще около 50 пострадали.

Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному Тарранту. При этом теракт сопровождали прямая трансляция, манифест, а также упоминание мемов и известных блогеров. Журналисты предполагают, что стрелок специально оставил множество отсылок и «ловушек для СМИ», чтобы его обсуждали еще больше.