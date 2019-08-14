Громкое дело: в Финляндии 52 девочки стали жертвами извращенца

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый знакомился со своими жертвами в социальных сетях. Переписки в Instagram и Snapchat начинались спокойно, но затем быстро приобретали сексуальный подтекст. По данным полиции, он просил девочек делиться своими фото- и видеоматериалами сексуального характера, а также отправлял им свои.

По данным полиции, потерпевшие не сталкивались с подозреваемым лицом к лицу. Правоохранительные органы занялись этим делом тогда, когда в начале этого года одна из жертв обратилась в полицию.

По словам следователя Макса Бока, вызывает беспокойство, что дети не рассказывали о произошедшем взрослым. Согласно его предположению, это свидетельствует о том, что дети стыдились сложившейся ситуации.

«Надеюсь, родители поговорят со своими детьми о том, как следует вести себя в социальных сетях и что делать, если взрослый отправляет им сообщения сомнительного характера. Надо побуждать детей тут же рассказывать о произошедшем взрослым, которые могут помочь решить проблему и при необходимости оповестить о ней полицию», - прокомментировал Бок.