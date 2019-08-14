Мартин Хельме подтвердил: увольнений в Eesti Energia будет значительно меньше, чем предполагалось

Министр финансов Мартин Хельме как представитель государства заявил, что компании Eesti Energia следует обеспечить среднюю мощность производства электроэнергии в Эстонии, а это означает, что в сланцевой промышленности большинство рабочих мест будет сохранено, сообщило Министерство финансов.

«Следует иметь в виду, что в связи с тем, что из-за крупных перемен в связи с отказом от энергии из фоссильных источников в последнее время в Европе произошло несколько обширных отключений электричества, мы не должны допустить, чтобы такой ситуации в Эстонии»,- сказал Хельме.

«До 2023 года следует обеспечить Нарвскими электростанциями среднюю потребность Эстонии в электроэнергии, государству по соображениям безопасности важно обеспечить производственные мощности и в период высокого потребления. Поэтому число увольнений в Eesti Energia также будет значительно ниже, чем опасались», - сказал министр финансов.

По словам Хельме, планируется оставить в работе наряду со станцией Аувере и двумя реконструируемыми блоками также и два более старых котла. Это значит, что сокращаемых будет не около 1000, а максимально 350. Eesti Energia к сентябрю разработает точный план сокращений.

Министр инфраструктуры и экономики Таави Аас сказал, что Эстония как государство не может позволить себе не обеспечивать себя самостоятельно независимой энергией.

«Это, безусловно, необходимо, чтобы Нарвские электростанции сохранились в известных объемах и в будущем, - сказал Аас. - В то же время развитие энергетики во всем мире все больше оказывает влияние на окружающую среду, и это следует учесть и нам. Но сверхважно сохранить баланс между рынком труда, экономикой и окружающей средой, и переход от сланцевой энергетики к использованию возобновляемой энергии не должен повлиять на развитие Ида-Вирума».

Аас отметил также, что для смягчения ситуации разработан пакет наращивания конкурентоспособности для Ида-Вирумаа и сланцевого сектора.