Мартин Хельме подтвердил: увольнений в Eesti Energia будет значительно меньше, чем предполагалось

На состоявшейся в среду встрече с профсоюзами энергетиков министр финансов Мартин Хельме и министр инфраструктуры и экономики Таави Аас подтвердили, что государству важно сохранить энергетическую независимость и средний резерв производственных мощностей. В этой связи недопустимо простаивание из-за временных рыночных проблем большей части производственных мощностей энергоконцерна Eesti Energia.
Министр финансов Мартин Хельме как представитель государства заявил, что компании Eesti Energia следует обеспечить среднюю мощность производства электроэнергии в Эстонии, а это означает, что в сланцевой промышленности большинство рабочих мест будет сохранено, сообщило Министерство финансов.
«Следует иметь в виду, что в связи с тем, что из-за крупных перемен в связи с отказом от энергии из фоссильных источников в последнее время в Европе произошло несколько обширных отключений электричества, мы не должны допустить, чтобы такой ситуации в Эстонии»,- сказал Хельме.
«До 2023 года следует обеспечить Нарвскими электростанциями среднюю потребность Эстонии в электроэнергии, государству по соображениям безопасности важно обеспечить производственные мощности и в период высокого потребления. Поэтому число увольнений в Eesti Energia также будет значительно ниже, чем опасались», - сказал министр финансов.
По словам Хельме, планируется оставить в работе наряду со станцией Аувере и двумя реконструируемыми блоками также и два более старых котла. Это значит, что сокращаемых будет не около 1000, а максимально 350. Eesti Energia к сентябрю разработает точный план сокращений.
Министр инфраструктуры и экономики Таави Аас сказал, что Эстония как государство не может позволить себе не обеспечивать себя самостоятельно независимой энергией.
«Это, безусловно, необходимо, чтобы Нарвские электростанции сохранились в известных объемах и в будущем, - сказал Аас. - В то же время развитие энергетики во всем мире все больше оказывает влияние на окружающую среду, и это следует учесть и нам. Но сверхважно сохранить баланс между рынком труда, экономикой и окружающей средой, и переход от сланцевой энергетики к использованию возобновляемой энергии не должен повлиять на развитие Ида-Вирума».
Аас отметил также, что для смягчения ситуации разработан пакет наращивания конкурентоспособности для Ида-Вирумаа и сланцевого сектора.
«Мы инициировали поправки в законодательство, которыми разрешается производство возобновляемой энергии на Нарвских электростанциях и сохраняется стабильность в отоплении города Нарвы, - отметил Аас. - Благодаря использованию ценной биомассы на Нарвских станциях мы сохраним чистой природу Эстонии и обеспечиваем рабочие места в Ида-Вирумаа. Кроме того, мы помогаем сланцевому сектору ускорить переход от производства электричества к производству масла учреждением завода рафинированных продуктов».