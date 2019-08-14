Читать всем школьникам и их родителям: завтра Майлис Репс предложит изменить Закон о гражданстве

Согласно предложению Министерства образования и науки, в Закон о гражданстве следует внести положение, по которому требование о знании эстонского языка, являющегося предпосылкой для получения эстонского гражданства, можно будет считать выполненным, если человек получит основное, среднее или высшее образование на эстонском языке или успешно сдаст государственный экзамен по эстонскому языку в основной школе или гимназии, передает Rus.ERR.

Точно так же предлагается изменить и требование к знанию Конституции: в случае принятия поправок это требование могло бы считаться выполненным при сдаче в основной школе соответствующего государственного теста.

Цель изменений заключается в урегулировании общих положений в законе для совмещения тестов, сдаваемых с целью получения гражданства, и тех, которые ученики сдают по окончании основной школы.

Кроме того, Репс выступит с предложением изменить Закон о гражданстве так, чтобы родившиеся в Эстонии несовершеннолетние, родители которых проживали в Эстонии до восстановления независимости, могли получить гражданство страны в упрощенном порядке.