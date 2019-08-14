В Латвии увидели разжигание ненависти в сюжете о новом президенте на канале «Россия-24»

По данным совета, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, нарушение было зафиксировано в новостном выпуске 30 мая на канале «Россия-24». Ведущая передачи в частности сказала, что «новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских».

«НСЭСМИ констатировал, что упомянутую программу в Латвии распространяют 19 кабельных операторов. Латвийское законодательство определяет, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Поэтому НСЭСМИ возбудил 19 административных дел», - сообщает регулятор на своем официальном сайте.

«Учитывая произошедшее, это возможность для каждого кабельного оператора оценить свое предложение каналов для зрителей», - подчеркнул член НСЭСМИ Патрик Грива.

В латвийском информационном пространстве «нет места для разжигающего ненависть контента». «НСЭСМИ и впредь будет следить за программами недружественных Латвии стран», - указал со своей стороны зампредседателя ведомства Иварс Аболиньш, слова которого приводит ТАСС.

НСЭСМИ периодически ограничивает ретрансляцию российских телеканалов в Латвии, в передачах которых находят опасную пропаганду. В начале этого года совет принял решение запретить на три месяца ретрансляцию «РТР-Планеты» на территории республики из-за разжигания вражды или войны в передачах телеканала, посвященных Украине. В 2014 году ведомство запретило ретранслировать этот же телеканал на три месяца, усмотрев в его передачах информацию, содержащую признаки «военной пропаганды». А в 2016 году совет ввел запрет уже на шесть месяцев, заявив, что в программах «РТР-Планеты» содержатся признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды.

Также из Латвии неоднократно выдворяли российских журналистов. Так, в начале октября 2018 года калининградского журналиста, главного редактора сайта NewsBalt Андрея Выползова не пустили в Латвию, куда он прибыл для освещения выборов в Сейм. Пограничники в аэропорту Риги задержали его на несколько часов, а потом показали документ латвийского Министерства внутренних дел, в котором говорилось, что он с 2014 года занесен в черные списки граждан, которым запрещен въезд в Латвию на пять лет. Сам журналист не сомневается, что запрет связан с его профессиональной деятельностью, поскольку NewsBalt много пишет о проблемах Прибалтики, в том числе Латвии.

В самом начале 2018 года года полицейские в Риге задержали сотрудника российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, заявив, что у него «пожизненный запрет на въезд в Латвию», который действителен с 2015 года. В итоге его депортировали из страны.

В октябре 2016 года в Юрмале местные правоохранители задержали и выдворили из Латвии шеф-продюсера МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову, приехавшую на конференцию «Балтийский форум». Как оказалось, Таранова с 2014 года находится в латвийском перечне нежелательных лиц.