Нападающий клуба «Кардифф» Эмилиано Сала, в январе погибший при крушении самолета, перед смертью вдохнул большое количество угарного газа, говорится в отчете британского агентства по расследованию авиакатастроф.
28-летний футболист и пилот его самолета, 59-летний Дэвид Ибботсон, погибли 21 января, когда их самолет упал в пролив Ла-Манш при перелете из Нанта в Кардифф.
Как показали токсикологические тесты, уровень карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа) в крови Сала находился на уровне 58%. Столь высокий уровень угарного газа в крови может сопровождаться обмороком или инсультом. Уровень, превышающий 50%, потенциально смертелен, уточняют токсикологи.
Тело Ибботсона пока не найдено.
Самолеты с поршневым двигателем, такие как модель Piper Malibu, на которой летел Сала, выделяют большое количество угарного газа. Как правило, он выводится из самолета через выхлопную систему, но из-за неполадок с системой обогрева или вентиляции, газ может проникнуть в салон.