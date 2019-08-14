По словам адвоката Даниэла Маковера, представляющего семью Сала, у семьи футболиста возникли дополнительные вопросы.

«Семья считает, что необходима подробная оценка технического состояния самолета перед вылетом. Семья и публика должны знать, каким образом угарный газ попал в салон. Будущее безопасных авиаперевозок зависит от того, что нам удастся узнать», - заявил адвокат.

Следствие пытается определить, как газ мог попасть в салон, работая вместе с производителями самолета в США, где был зарегистрирован самолет Сала. Инспекторы пытаются выявить «операционные, человеческие и технологические факторы», из-за которых могли отравиться футболист и пилот.

Клуб «Кардифф Сити», комментируя промежуточные результаты расследования, заявил, что «озабочен» ими. «Мы по-прежнему считаем, что те, кто был причастен к организации аренды самолета, должны ответить за эту трагедию», - говорится в заявлении клуба.

В февральском интервью Би-би-си футбольный агент Вилли Маккей, заказавший перелет, сказал, что сам заплатил за него. Однако агент настаивает, что в выборе самолета он не участвовал.

По словам инспектора британского агентства Джерейнта Херберта, который ведет дело о крушении самолета Сала, следствие считает, что и Сала и пилот, вероятно, отравились угарным газом незадолго до катастрофы.

«Следствие продолжает изучать разные аспекты этой катастрофы, но особенно мы стараемся понять, как угарный газ попал в салон самолета», - говорит он.

Промежуточные результаты расследования публикуются во второй раз. Окончательные должны быть опубликованы в 2020 году.

Самолет, на борту которого находился известный футболист, пропал с радаров 21 января к северу от острова Гернси в проливе Ла-Манш. Тело футболиста было найдено только в феврале.

После того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки, поисковую операцию финансировали из частных источников.

Координировал поисковые работы представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. Для финансирования этих работ было собрано в общей сложности 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате Франции. Последние три года он выступал за «Нант».