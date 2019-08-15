Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье

Пассажирский Airbus А-321 совершил аварийную посадку после вылета из Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле", - сказал источник.
Экипаж и пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, не пострадали, сообщили агентству Интерфакс-Урал в пресс-службе авиакомпании.
"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", - отметили в пресс-службе.