Чт, 15.08.2019
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье

Самолет иллюстративный.

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Пассажирский Airbus А-321 совершил аварийную посадку после вылета из Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле", - сказал источник.

Экипаж и пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, не пострадали, сообщили агентству Интерфакс-Урал в пресс-службе авиакомпании.

"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", - отметили в пресс-службе.

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