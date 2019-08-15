Птицы и загоревшийся двигатель: в Подмосковье пилот чудом посадил самолет

Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.



Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59 — baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.

Аварийный Airbus провел в воздухе после взлета из "Жуковского" всего минуту, затем метка с радаров пропала, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара", - сказал источник.

Экипаж связался с диспетчерами позднее и сообщил об аварийной посадке в поле в 2 километрах от торца полосы.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на кукурузном поле на удалении более 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после попадания птицы в двигатель. Возгорание двигателя было полностью ликвидировано силами экипажа.

Совершивший аварийную посадку самолет. ФОТО: Russian Investigative Committee / Russian Investigative Committee/

"Экипаж самолёта А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации в четверг.

Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома на удалении более километра от ВПП, сообщил собеседник агентства.

По данным Росавиации, в результате вынужденного приземления пострадали четыре пассажира. Между тем, по данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы десять человек.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский".

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.