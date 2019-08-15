За государственные инвестиции идет серьезная борьба

Для снижения рабочей нагрузки на осень, правительство решило обсудить государственные инвестиции в течение этой недели. На сегодняшнем заседании правительства должно стать ясно, кто получит свою долю из 50-60 миллионов евро.

И хотя вопрос распределения незначительной части денег был решен еще в понедельник, сегодня предстоит определиться с финансированием крупных объектов.

По данным Postimees, на повестке дня стоят четыре крупных инвестиции.

Так, в число претендентов входит новый теледом. Маловероятно, что финансирование будет увеличено, но, по слухам, вместо закупки нового оборудования была выдвинута идея о взятии техники в аренду. Также правительство должно определиться с выделением денег на капитальный ремонт Национальной библиотеки.

Не должна остаться без финансирования и Таллиннская музыкальная и балетная школа.

Например, Мартин Хельме ранее сообщил, что государство выделит средства Департаменту полиции и погранохраны. Скорее всего, на повестке дня будет и строительство восточной границы, которое значительно подорожало. Около 50 млн евро требуется для капитального ремонта в здании Полиции безопасности.

Претендентов на госинвестиции довольно много, но, очевидно, некоторые проекты останутся ни с чем. Скорее всего, не будут выделены средства для строительства нового здания Министерства окружающей среды.

Также известно, что государство в этом году не планирует выделять деньги на ремонт здания Рийгикогу.

По оценке министра госуправления Яака Ааба, в предстоящем году на объекты недвижимости государство выделит порядка 50-60 млн евро. Это более чем на 10 миллионов меньше, чем было запланировано на текущий год.

Как сообщил Ааб, свободных средств на 2020 и 2021 годы остается немного, поэтому в планах завершить работу над крупными объектами. В то же время в 2022-2023 годах финансирование должно увеличится, но точные суммы министр назвать не смог. «К сожалению, точные данные сказать не могу, пока не будет определенности с финансируемыми объектами», - сообщил он.

Конечная стоимость объектов станет известна в течение нескольких лет. Поэтому сегодня кабинет министров должен будет утвердить предполагаемые суммы. «Цифры постоянно меняются. К сожалению, в последнее время только в большую сторону», - заявил Ааб, а также привел в пример спортбазу в Кяэрику, для которой дополнительно было выделено 2,6 млн евро.