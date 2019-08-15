Чт, 15.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Зидан обиделся на руководство "Реала" и может покинуть клуб

Зидан обиделся на руководство "Реала" и может покинуть клуб

Зинедин Зидан

ФОТО: CIAMBELLI/SIPA / CIAMBELLI/SIPA

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Sports.ru.

Срыв этого трансфера может привести к ухода француза со своего поста, утверждает El Pais.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в «Реал», и теперь он выглядит неважно.

Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом.

Для Зидана его проект и Погба – почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.

Зидан вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», – передает The Independent.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ