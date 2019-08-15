Зидан обиделся на руководство "Реала" и может покинуть клуб

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Sports.ru.
Срыв этого трансфера может привести к ухода француза со своего поста, утверждает El Pais.
«Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в «Реал», и теперь он выглядит неважно.
Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом.
Для Зидана его проект и Погба – почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.
Зидан вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», – передает The Independent.