Зидан обиделся на руководство "Реала" и может покинуть клуб

Срыв этого трансфера может привести к ухода француза со своего поста, утверждает El Pais.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в «Реал», и теперь он выглядит неважно.

Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом.

Для Зидана его проект и Погба – почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.