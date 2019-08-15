Наступает осенний сезон охоты: как избежать столкновения с диким животным?

По словам зоолога Алексея Туровского, уже со второй половины лета активность животных заметно повышается, поэтому во второй половине лета и осенью случается довольно много аварий с животными на шоссе. «Например, родившиеся весной лисята начинают во второй половине лета покидать гнездо и жить своей жизнью. И тогда они передвигаются, как присуще молодым, весьма предприимчиво, но беспечно, и так до осени. А у парнокопытных начинается осенний период гона, который может продолжаться до зимы. Это, в свою очередь, характеризуется более активным поведением животных, например, турнирами самцов, да и вообще, большим движением», – сказал он.

Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк сказала, что, по сравнению с 2017 годом, число произошедших в прошлом году несчастных случаев выросло на 22%. В 2019 году, по ее оценке, наблюдается такая же тенденция роста, поскольку, согласно статистике 2017-го и 2018-го годов, 60% несчастных случаев происходит именно осенью.

Туровский заявил, что в последние годы число несчастных случаев с животными возросло в связи с увеличением вмешательства людей в среду обитания животных, что связано, в значительной степени, с быстро растущей интенсивностью вырубки леса. «Совершенно не подверженного влиянию человека леса как среды обитания крупных диких животных за пределами резерваций и заказников в Эстонии уже и не найдешь, поэтому животные вынуждены мигрировать к новым местам, и даже должны больше передвигаться. Сезон охоты также принуждает животных к движению. А оно особенно непредсказуемо именно в обстановке, когда лесные массивы нарушены вследствие вырубок», – пояснил он.

В целях предотвращения аварий Туровский рекомендует водителям удерживать дистанцию, выбирать разумную скорость движения и учитывать то, что животные, особенно молодые, не способны правильно воспринимать скорости, превышающие 60 км/ч. Заметив животное впереди на проезжей части, необходимо снизить скорость или даже остановиться, чтобы животное могло уйти с дороги еще до того, как машина приблизится к нему. Так снизится вероятность того, что растерянное животное в панике выпрыгнет впереди автомобиля.

При встрече со внезапно появившимся на дороге диким животным следует, по словам Туровского, попытаться отвернуть автомобиль от животного настолько, насколько позволяет дорожная обстановка. Особенно внимательными нужно быть при наступлении сумерек, сразу после захода солнца или перед восходом, когда дикие животные наиболее активны, и человеческому глазу сложнее всего заметить движение на обочине дороги. Поэтому также стоит на дорогах, где между лесом и шоссе расстояние очень мало, или имеется плохо просматриваемая канава, вести машину чуточку ближе к середине дороги и избегать езды по краю – это обеспечит возможность большего маневра при появлении дикого животного.

«Если заметите остановившееся посреди дороги дикое животное уже издалека, не пытайтесь его объехать, а лучше стоит тихонько сдать назад, остановить мотор, открыть окно и издавать предупреждающие звуки: пошептать или пошелестеть листком бумаги – это может вызвать у животного рефлекс побега. Впрочем, лоси не умеют пятиться назад, значит, вы должны отъехать назад и дать ему возможность повернуться к лесу», – заявил Туровский.

К сожалению, не всегда возможно полностью предотвратить несчастье. «Важно оставаться на месте и всегда извещать Инспекцию по охране окружающей среды о раненом или погибшем животном. Для регистрации случая каско необходимо также зафиксировать обстановку, это поможет более скорому разрешению происшествия в страховой компании», – отметила Маарика Мюрк.

Как избежать наезда на животных:

• Удерживайте дистанцию и выбирайте соответствующую погодным условиям и дорожной обстановке скорость езды;

• Учитывайте, что животные не воспринимают скорости, превышающие 60 км/ч;

• Следите за предупреждающими о диких животных дорожными знаками, и при плохой видимости снижайте скорость;

• Особенно внимательными следует быть сразу после захода солнца или перед восходом, когда дикие животные наиболее активны;

• Если между лесом и шоссе расстояние очень мало, оставьте место для неожиданного маневрирования;

• Заметив животное на дороге, включите аварийные огни, снизьте скорость, насколько возможно, вплоть до остановки и дождитесь ухода животного с дороги;

• Не пугайте находящихся на дороге животных сигналом при маневрировании и учтите, что животное ведет себя непредсказуемо;