«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок, пока не решится его будущее

27-летний бразилец не будет заниматься с остальными игроками парижан до тех пор, пока не решится его будущее. Он будет тренироваться самостоятельно.

Как считает Diario Sport, «ПCЖ» уже понимает, что Неймар покинет команду. Остался только вопрос относительно его новой команды – «Барселона» или «Реал».

Ранее «ПСЖ» не вызвал Неймара на игру 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (3:0) из-за переговоров о трансфере.

Во вторник стороны провели переговоры. Директор каталонского клуба Эрик Абидаль и вице-президент Хавьер Бордас во Франции встретились со спортивным директором парижан Леонардо.

Соглашение пока не достигнуто, но переговоры продвигаются и продолжатся в ближайшее время. В «Барсе» появился сдержанный оптимизм по поводу осуществления сделки.

Изначально «ПСЖ» требовал за 27-летнего форварда 100 миллионов евро, Филиппе Коутиньо, Нелсона Семеду и еще одного футболиста. Это предложение руководство сине-гранатовых не устроило.

На данный момент наиболее реальным вариантом является включение в сделку Коутиньо, а также Ивана Ракитича. Если не произойдет форс-мажора, именно эти игроки отправятся в «ПСЖ» в обмен на Неймара.

У клубов остаются разногласия, сколько «Барселона» также должна доплатить за бразильца. Парижане настаивают на сумме в 100 миллионов евро, каталонцы согласны заплатить 50 миллионов.

Руководство «ПСЖ» крайне заинтересовано, чтобы ситуация с трансфером Неймара разрешилась как можно скорее.