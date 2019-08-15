У них была великая эпоха

Тарантино уже самим названием своей картины отсылает нас к киноклассике – «Однажды в Америке», и он совершенно прав, призывая зрителя, знакомого с историей кино, составить простенькое уравнение: Америка = Голливуд. Голливуд – огромная фабрика, производящая зеркала, глядясь в которые, Америка видит себя – не такой, какой она есть, но такой, какой хотела бы быть.

Квентин Тарантино переворошил производственный процесс на зеркальной фабрике, заставив зеркала отражать не реальность (пусть даже не реальную, а желаемую), а друг друга. Он создал мир, в котором истинно то, что киногенично. (А что киногенично, решает сам Мастер!) Любое качественное произведение искусства – слоеный пирог, рассчитанный на разные вкусы и аппетиты; Тарантино в своих «пирогах» самый сладкий слой приберегает для гурмана-киномана, который способен без запинки ответить на вопрос режиссера: «А ты заметил, откуда взят этот кадр? А ты догадался, кого или что я только что процитировал?».

У цитат может быть двойное дно. Предыдущая картина великого и ужасного назвалась «Отвратительная восьмерка». Ироничная параллель с «Великолепной семеркой» лежит на поверхности. Но если вспомнить, что это восьмая лента Тарантино и что у Феллини есть фильм «Восемь с половиной», обнаруживается, что режиссер метил в несколько мишеней сразу.

Наверно, те, от кого зависело назначение гида, решили: пусть это будет Мединский – ведь он обращается с историческими фактами так же вольно, как и Тарантино!

Мир, который построил Тарантино

«Однажды в… Голливуде» Тарантино начинает с кадров из двух, в природе не существовавших картин, в одной из которых его герой Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) сыграл охотника за головами (см. «Омерзительную восьмерку»), а в другом - бесстрашного разведчика-диверсанта, который струей напалма из огнемета уничтожает всю нацистскую верхушку (см. «БеЗславных ублюдков»). Цитируя собственные мотивы, перенося их в картины, которых в 1969 году (время действия фильма) заведомо не могло быть, Тарантино сразу же заявляет правила игры: «Мы с вами, ребята, находимся в мире, который внешне, может быть, очень похож на когда-то существовавший в действительности. Вот вам аксессуары из того времени. Вот огромные автомобили, настоящие уличные крейсеры, которые жрали бензина немерено, но не беда: бензин был дешев. Вот летний кинотеатр под открытым небом, в котором ты смотришь фильм на огромном экране, ночью, не выходя из автомобиля. Вот вам хиппи, которые тогда как раз во весь голос заявили о себе. Вот вам люди, которые носят имена тех, кто действительно жил тогда, а кто-то жив и сейчас. Но это ничего не значит: я ввожу вас в фантастический мир, созданный по тем законам, которые мне нравятся. Надеюсь, вы не соскучитесь».