Литва сожалеет о решении Латвии покупать электроэнергию на Белорусской АЭС

"Решение латышей - это политическое решение. Насколько я знаю, с министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем приходится только сожалеть", - заявил президент Литвы журналистам в Берлине.

Он отметил, что данный шаг Риги не был неожиданным. Науседа признал, что надеяться экономическими мерами остановить проект АЭС было наивно, а поезд далеко ушел, но подчеркнул, что не стоит поощрять развитие этого неустойчивого и небезопасного проекта

Он добавил, что ответственность за это должны взять на себя бывшие власти Литвы.

"Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно", - сказал глава государства.

По его мнению, останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда подписывали коммюнике о сотрудничестве с Белоруссией в сфере атомной энергетики.

Правительство Латвии заявило в среду, что будет закупать электроэнергию непосредственно у Белоруссии, в то время как Литва введет блокаду на импорт электроэнергии.

Литва ранее надеялась, что бойкот импорта электроэнергии может остановить строительство Белоруссией АЭС в Островце, но другие страны региона и учреждения Европейского союза (ЕС) не поддержали эту инициативу.

Правительство Латвии объявило, что как только Литва прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией, торговля электроэнергией пойдет через латвийскую границу.