Huawei и "Яндекс" вместе готовят конкурента Google Maps

Huawei Technologies объявила о том, что она запустит свой собственный картографический сервис в октябре этого года, а называться он будет Map Kit, если в ближайшие пару месяцев ничего не поменяется, пишет ixbt.com.

Желание Huawei создать свой собственный картографический сервис является вполне понятным. По той же причине (санкций США) компания активно развивает анонсированную недавно операционную систему HarmonyOS. Ведь в случае отказа от Android компания не сможет использовать и сервисы Google, включая Google Maps.

По словам источника, сервис Map Kit не будет доступен напрямую для использования потребителями. Вместо этого он предназначен для разработчиков, которые смогут создавать приложения, использующие его возможности.

Сервис будет развиваться в партнерстве с российским «Яндекс» и американским туристическим сайтом Booking Holdings. Он будет подключен к местным картографическим службам, будет доступен на 40 языках в 150 странах и регионах. Huawei сможет использовать свои телекоммуникационные базовые станции в нескольких странах, чтобы дополнить спутниковое позиционирование для своей картографической службы.

Map Kit предложит высокоразвитую навигационную систему, которая сможет в реальном времени распознавать, когда автомобиль перестраивается между полосами движения, а также поддерживает AR-картографию.