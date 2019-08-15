Аналитики: горячая эстонская экономика охлаждается

По мнению эстонских аналитиков, следы охлаждения наблюдаются и в Эстонии. В июне экспорт и импорт товаров в Эстонии уменьшился по сравнению с прошлым годом неожиданно резко - на целых 8%.

Экономический советник президента Хейдо Витсур пояснил, что спад экспорта в июне был масштабным и это может оказаться началом перемен, поскольку темпы роста экспорта во втором квартале были почти в два раза медленнее, чем в первом квартале. В то же время, поскольку, по мнению Витсура, темп роста экономики во втором полугодии может замедлиться, ситуация на рынке труда должна несколько улучшиться.

По мнению старшего экономиста Swedbank Лийз Эльмик, в следующем году нехватка рабочей силы должна несколько уменьшиться. Также замедлится рост зарплат, поскольку экономический рост замедляется и спрос на дополнительную рабочую силу уменьшится - прежде всего, в экспортирующих отраслях промышленности.

Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар пояснила, что ожидания промышленных предприятий и данные Кассы по безработице указывают на охлаждение рынка труда. Во втором квартале 2019 года безработица составляла в Эстонии 5,1% и была чуть выше, чем в предшествующих кварталах, но по-прежнему низкой по сравнению с историческим минимумом. Согласно исследованию рынка рабочей силы, проведенному Департаментом статистики, занятость оставалась почти на том же уровне, что и годом ранее.

«На рынке труда изменения происходят медленнее, чем в остальной экономике, поэтому слабость промышленного сектора в последние месяцы не выражается в показателях рынка труда. Но ожидания промышленных предприятий и данные Кассы по безработице указывают на охлаждение рынка труда. В промышленном секторе больше тех работодателей, которые в течение следующих трех месяцев ожидают уменьшения числа работников, чем тех, кто ожидает его увеличения», - пишет Соосаар. По данным Кассы по безработице, новых зарегистрированных безработных в июле было на 731 человека больше (+10%), в том числе сокращенных с предприятий сланцевой промышленности.