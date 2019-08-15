Кайтселийт создает инфопортал за 400 000 евро

В объем работ входит детальный анализ, создание программного обеспечения (ПО) портала, дизайн пользовательского интерфейса, развитие базы данных учений, интегрирование ПО, техподдержка ПО и закупка необходимых для работы лицензий.

У подходящего кандидата на осуществление госзаказа должен быть нетто-оборот по меньшей мере 750 000 евро ежегодно. Свои предложения кандидаты могут присылать до обеда 24 сентября. Договор будет заключен на два года.