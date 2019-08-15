Пассажиры экстренно севшего самолета обратились к пилотам в соцсетях

«15 августа мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала пользовательница «ВКонтакте» и опубликовала фото с места посадки.

На стене «ВКонтакте» пилота лайнера Дамира Юсупова одна из пассажирок написала благодарность. «Дамир, низкий вам поклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих вам лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо!» — написала женщина.

Ранее была опубликована видеозапись жесткой посадки Airbus A-321. На записи, сделанной в салоне самолета, видно, как воздушное судно снижается и через несколько секунд приземляется в поле.

Утром 15 августа Airbus A-321 «Уральских авиалиний» Москва — Симферополь совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.