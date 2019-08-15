Чт, 15.08.2019
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  • Пассажиры экстренно севшего самолета обратились к пилотам в соцсетях

Пассажиры экстренно севшего самолета обратились к пилотам в соцсетях

В Подмосковье пилот чудом посадил самолет.

ФОТО: Russian Emergency Situations Min / Russian Emergencies Ministry/TAS

Пассажиры на личных страницах в социальных сетях благодарят пилотов Airbus A-321 за успешную экстренную посадку самолета в районе аэропорта Жуковский. На это обратил внимание Telegram-канал «112», передает «Лента.ру».

«15 августа мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала пользовательница «ВКонтакте» и опубликовала фото с места посадки.

На стене «ВКонтакте» пилота лайнера Дамира Юсупова одна из пассажирок написала благодарность. «Дамир, низкий вам поклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих вам лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо!» — написала женщина.

Ранее была опубликована видеозапись жесткой посадки Airbus A-321. На записи, сделанной в салоне самолета, видно, как воздушное судно снижается и через несколько секунд приземляется в поле.

Утром 15 августа Airbus A-321 «Уральских авиалиний» Москва — Симферополь совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

По предварительным данным, произошло возгорание двигателей из-за попадания в них птиц. По словам одного из очевидцев происшествия, раздался взрыв, после чего начал отказывать двигатель.

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