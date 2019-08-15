Видео: теннисист-буян опять похулиганил на корте

В ходе встречи австралийский теннисист устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.