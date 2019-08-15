Эстония и Япония станут выдавать молодежи многократные рабочие визы

Правительство в четверг на своем заседании решило поддержать законопроект, согласно которому Эстония и Япония смогут выдавать молодежи — гражданам обеих стран в возрасте от 18 до 30 лет — многократные рабочие визы на срок до 12 месяцев.
После заключения договора потребуется его ратификация в парламентах обеих стран.
Межгосударственное соглашение позволит работать по визе без предварительной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны, сообщила пресс-служба правительства.
Согласно Закону об иностранцах, временно находящийся в Эстонии иностранец имеет право на работу без регистрации, если его право на работу вытекает из закона или ратифицированного Рийгикогу договора с зарубежным государством.
Подобные договоры у Эстонии заключены с Австралией, Новой Зеландией и Канадой.