Чт, 15.08.2019
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Эстония и Япония станут выдавать молодежи многократные рабочие визы

Флаг Японии

ФОТО: SCANPIX

Правительство в четверг на своем заседании решило поддержать законопроект, согласно которому Эстония и Япония смогут выдавать молодежи — гражданам обеих стран в возрасте от 18 до 30 лет — многократные рабочие визы на срок до 12 месяцев.

После заключения договора потребуется его ратификация в парламентах обеих стран.

Межгосударственное соглашение позволит работать по визе без предварительной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно Закону об иностранцах, временно находящийся в Эстонии иностранец имеет право на работу без регистрации, если его право на работу вытекает из закона или ратифицированного Рийгикогу договора с зарубежным государством.

Подобные договоры у Эстонии заключены с Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

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