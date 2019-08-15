Эстония и Япония станут выдавать молодежи многократные рабочие визы

После заключения договора потребуется его ратификация в парламентах обеих стран.

Межгосударственное соглашение позволит работать по визе без предварительной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно Закону об иностранцах, временно находящийся в Эстонии иностранец имеет право на работу без регистрации, если его право на работу вытекает из закона или ратифицированного Рийгикогу договора с зарубежным государством.