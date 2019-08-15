Правительство одобрило законопроект об отмене выпускных экзаменов в основной школе

Знания выпускников основных школ по эстонскому языку по-прежнему будут оцениваться посредством экзамена, однако на уровне законодательства это больше не будет являться условием для окончания основной школы. Также все учащиеся выпускных классов основных школ будут сдавать тест на знание Конституции и основ функционирования общества.

«Я считаю, что это изменение в законе окажет положительное влияние на мотивацию учащихся и учителей. Вместо выпускных экзаменов государство предложит другие возможности для предоставления более содержательной обратной связи о том, какие знания и умения учащиеся приобрели в основной школе», - сказала министр Майлис Репс. Она добавила, что законопроект позволит снизить нагрузку учащихся, заканчивающих основную школу, до разумного уровня и уменьшить стресс, связанный с окончанием школы.

Министерство образования и науки, а также различные группы интересов считают, что настало время изменить систему оценки результатов обучения и отказаться от экзаменов в основной школе. Многие гимназии проводят вступительные экзамены еще до выпускных экзаменов в основной школе, и результаты экзаменов не имеют решающего значения при поступлении в гимназию. Согласно плану, в дальнейшем каждая школа сможет сама принимать решение о том, получил ли учащийся основное образование. Условием окончания основной школы по-прежнему останется прохождение государственной учебной программы, но вместо стандартных экзаменов школы смогут самостоятельно определять требования, предъявляемые к знаниям учащихся по окончании школы, в зависимости от специфики школы.

В дальнейшем в течение обучения в основной школе будут регулярно проводиться тесты по математике и естественнонаучным предметам, а также по социальным предметам и иностранным языкам. Эта информация важна как для государства, которое сможет лучше отслеживать качество образования в разных уголках Эстонии, так и для самих школ, которые получат представление об уровне своих учащихся по сравнению со средними показателями по стране. Кроме того, такой подход позволит лучше следить за развитием учащихся в течение всего процесса получения основного образования.

Учащиеся будут лучше понимать, как функционирует государство, а возможности для получения гражданства станут более гибкими.

После вступления изменений в силу, нагрузка, связанная с прохождением тестирования, станет более равномерной. В дальнейшем все учащиеся выпускного класса основной школы будут сдавать экзамен на знание эстонского языка (как родного, так и второго языка), а также тест, оценивающий знание Конституции Эстонской Республики, основ функционирования общества и государства, а также знание гражданских прав и обязанностей. При этом будут следить за тем, чтобы время проведения тестов не совпадало со временем проведения вступительных экзаменов в гимназиях.

Этот тест поддерживает задачу основной школы, связанную с воспитанием у учащегося активного и ответственного отношения к своей в жизни общества. Гражданская компетенция поможет выпускникам основных школ делать более осознанный выбор, так как у молодых людей есть право участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений начиная с 16 лет.

Изменения в Закон о гражданстве предусматривают, что для учащегося, не являющегося гражданином Эстонии, в случае успешной сдачи им экзамена по эстонскому языку и теста на знание Конституции и основ функционирования общества, требования, необходимые для ходатайства о получении гражданства Эстонии будут считаться выполненными. Таким образом, для учащихся будут созданы более гибкие условия для получения гражданства Эстонии во время обучения в основной школе.