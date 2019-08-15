Решение нового министра заставит антарктическую экспедицию отказаться от многих мероприятий

Ранней весной Эстонский морской музей представил Министерству экономики и коммуникаций план морского путешествия и ходатайство о финансировании в EAS на проведение форумов и семинаров во время промежуточных остановок, в ходе которых планировалось рассказывать об Эстонии жителям далеких стран и популяризировать науку.

В начале апреля тогдашний министр инфотехнологий и иностранной торговли Рене Таммист подписал приказ о назначении пособия. По словам директора Морского музея Урмаса Дресена, исходя из этого они начали организовывать мероприятия, которые отвечали бы цели экспедиции – популяризировать эстонскую историю мореплавания и ее великих деятелей, научные исследования, связанные с современным мореходством, и рассказать об Эстонии во всем мире.

На сегодняшний день в ходе экспедиции, которая уже месяц находится в пути, уже состоялись или вот-вот состоятся семинары, форумы, выставки, художественные события в Кронштадте, Калининграде, Киле, Копенгагене, Гетеборге, Осло, Лондоне, Бресте. Рассказывалось о полярной истории, Эстонии, климатических проблемах и многом другом.

5 июля, т.е. за несколько дней до начала экспедиции музею сообщили, что новый министр Керт Кинго отозвала подпись своего предшественника, отменив таким образом пособие EAS.

«В этих мероприятиях приняли участие ученые и морские деятели из Эстонии и со всего мира, чей приезд, выступление и прочие расходы мы должны покрыть как организаторы. Помимо предпринимателей, свое плечо нам подставили Министерство культуры, представительство Еврокомиссии в Эстонии и в эстонские посольства в странах прибытия, но нам придется внести коррективы в дальнейшие планы, - пояснил Дресен важность решения министра Кинго. – В качестве причины сказали, что EAS может поддерживать проекты на основании несколько туров ходатайства, где у всех ходатайствующих будут равные возможности и одинаковые критерии оценивания».

«Государство все же должно исходить из принципа последовательности и надежности. С государством, которое таким образом меняет свои решения, очень сложно продуктивно сотрудничать», - отметил и член организующего экспедицию MTÜ Thetis Ekspeditsioonid, предприниматель Хейти Хяэль.

Руководитель экспедиции Тийт Пруули, комментируя отказ в финансировании, напомнил, что идея путешествия родилась не в головах предпринимателей, ученых или путешественников, а в государственных структурах, которые предложили предпринимателям его провести.

«Цель всего этого заключалась в улучшении имиджа Эстонии в мире. Довольно естественно, что в этом случае государство должно сколько-то заплатить за формирование его имиджа. К счастью, у экспедиции хватает спонсоров среди частных лиц и частных фирм, поездка не прекратится, но мы отменили большинство знакомящих с Эстонией мероприятий в Южной Америке», - сказал Пруули.