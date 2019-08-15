Доходное место: новые игроки на рынке ищут богатства на золотом дне порта Мууга

Хотя на сегодня они ушли из порта, теперь здесь пытают счастья новые предприниматели: владельцы Olerex Антти Моппель и Андрес Линнас, семья Нурметало, а также известный бизнесмен Андрес Сонн.

Postimees еще в июле писал о том, что в портовом бизнесе идет горячая пора: за год состоялось четыре крупные сделки.

В порту Мууга за последние полтора года владельца сменили три оператора терминалов. В июле владеющая сетью Olerex фирма Aqua Marina AS сообщила, что покупает у немецкого предприятия Oiltanking GmbH терминал нефтепродуктов. Вдобавок, производитель цемента Kunda Nordic продал принадлежавший ему порт Кунда.

По словам председателя совета Olerex Антти Моппеля, они продают более четверти всего потребляемого в Эстонии моторного топлива. "Этот объем торговли и терминал Oiltanking с доступом как с моря, так и по железной дороге, составляют совершенную комбинацию, которая уменьшает наши расходы на операции с топливом и его реализацию", - сказал Моппель.

Таллиннский терминал Oiltanking с общим объемом 78 550 кубометров является одним из самых разносторонних и современных терминалов в регионе Балтийского моря. Он позволяет загружать топливо и химикаты в автоцистерны и контейнеры как для местной, так и для региональной продажи.

По словам эксперта по транзиту и экономике Райво Варе, Olerex приобрел готовую инфраструктуру, которая построена с расчетом не столько на транзит, сколько на хранение и распределение товара, направляемого на внутренний рынок. Варе назвал покупку разумной и логичной.

Суета вокруг Муугаских терминалов, расположенных на территории Таллиннского порта, началась в марте прошлого года, когда Анатолий Канаев продал компанию Transiidikeskus немецкому портово-логистическому концерну Hamburger Hafen und Logistik.

Тогда ни одна из сторон не пожелала огласить стоимость сделки, но из экономических годовых отчетов нового владельца и инвестиционной фирмы Канаева Kantauro выясняется, что Транзитный центр был продан за 72 млн евро. Для сравнения, консультанционная фирма Investments Agency оценивала стоимость сделки в 50,4 млн евро.

По словам Райво Варе, от других терминалов, поменявших владельца, Транзитный центр отличается прежде всего обслуживаемыми группами товаров. "Очевидно, здесь исходили из предпосылки, что имеется какая-то рыночная перспектива на будущее. Насколько известно, порт Мууга тесно связан линиями с портом Гамбурга, и в этом есть какая-то логика выстраивания цепи. Они даже говорили о Rail Baltic в этом контексте", - сказал Варе.

Оператора четвертого нефтяного терминала Муугаского порта - компанию Vopak E.O.S. в начале апреля купила инвестиционная компания из Абу-Даби Liwathon, которой руководит бывший глава Таллиннской биржи и Starman Герт Тийвас. Комментируя сделку, Тийвас сказал, что логистика и складирование нефтепродуктов, кажутся ему интересной сферой.

Участники сделки не пожелали назвать ее цену, но она отражается в полугодовом отчете биржевых компаний, продавших предприятие, Royal Vopak N.V и российского оператора Global Ports Investments.

По словам Варе, основным поставщиком Vopak Eesti прежде всего был Gunvor, который сейчас перевозит жидкие грузы через российские порты напрямую в Амстердам, вследствие чего роль муугаских терминалов отпала за ненадобностью. Предприятию Liwathon E.O.S. принадлежат четыре нефтяных терминала общей вместимостью 1 051 800 кубометра – Termoil, Trendgate, Pakterminal ja Stivterminal.

В ноябре логистический концерн Baltic Maritime Logistics Group, базирующийся на эстонском капитале, приобрел Кундаский порт у предприятия Kunda Nordic, входящего в группу немецкого цементного гиганта HeidelbergCement.

Продавец обосновал продажу порта стратегией HeidelbergCement, сосредоточенной на основной деятельности. Из экономического отчета акционерного общества Kunda Sadam выясняется, что стоимость покупки вместе с прямыми расходами на приобретение составила почти 18,6 млн евро.