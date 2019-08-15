Опрос: наименьший интерес складные смартфоны вызывают у женщин и поклонников продукции Apple

Опрос, проведенный Civic Science в конце июля и начале августа, показал, что потребители пока мало интересуются складными смартфонами. Уточним, что опрос был проведен в США и охватил примерно 2000 человек в возрасте не менее 18 лет.
Когда респондентов спросили, насколько они заинтересованы в покупке смартфона Samsung Galaxy Fold, 85% ответили, что совершенно не заинтересованы, 12% — что в некоторой степени заинтересованы, а 3% — что очень заинтересованы, пишет ixbt.com.
Стоило убрать из вопроса название производителя и модели, как доли перераспределились: очень заинтересованных стало 4%, заинтересованных частично — 20%, а совсем незаинтересованных — 76%. Источник полагает, что такое изменение может быть связано м проблемами на начальном старте продаж указанной модели.
Вполне предсказуемо складной смартфон Samsung меньше всего интересует поклонников продукции Apple. В отсутствии интереса призналось 88%, тогда как среди тех, кто относится к продукции Apple нейтрально, таких 84%, а среди тех, кто не любит продукцию Apple, — 80%.
Интересно, что в результате опроса была выявлена связь между полом респондента и интересом к складным смартфонам (не к Samsung Galaxy Fold, а в целом). Среди тех, кого складной смартфон очень интересует, оказалось 62% мужчин и лишь 38% женщин. Среди тех, кто проявил хоть какой-то интерес, мужчин тоже больше — 56% против 44%. И только среди тех, кому складные смартфоны вовсе неинтересны, преобладают женщины — 53% против 47%.