Городские улицы обрабатывают ядом, который предположительно вызывает рак

Как он и предполагал, рабочий пытался избавиться от выросшей в неправильном месте травы. Человек в защитном костюме заверил, что у него не получивший дурную славу и запрещенный во многих странах Европы Roundup, а химикат Barbarian Super 360, который считается безопасным и разрешенным. Позже, изучив интернет, Карро все же узнал, что действующее вещество Barbarian является тем же, что и у Roundup – глифосат, вокруг вызывающих рак особенностей которого ученые уже давно ведут ожесточенные споры.

То что, что тема волнует многих, Карро понял, когда в тот же день поделился своими наблюдениями в Facebook. Нашлось много людей, которые выражали обеспокоенность и задавали различные вопросы.

На вопрос журналистов издания, травит ли предприятие Viljandi Linnahooldus городские улицы гербицидами, его руководитель Сулев Каннимяэ ответил утвердительно, но также поспешил подчеркнуть, что средство, которое используется, получило зеленый свет от Департамента сельского хозяйства, и его можно считать безопасным: «Это совершенно безопасный и используемый повсюду яд, побочные действия от которого не выявлены», - сказал Каннимяэ.

Минут через десять он перезвонил в редакцию, чтобы уточнить свои первоначальные утверждения: «Его запрещено использовать на игровых площадках, рядом с детскими садами и школами, поскольку при прямом соприкосновении опасность все же есть».

По словам Каннимяэ, для того, чтобы избавиться от корней, проросших под пешеходными дорожками и швами между плиткой другого хорошего решения нет: «А уничтожать их нужно, поскольку в противном случае трава вырастет высокой и начнет разрушать асфальт».

Используемый глифосат – это действующее вещество, влияние от которого ученые всего мира исследуют уже многие годы, о нем написаны тысячи страниц научных статьей, но выводы о побочном воздействии по-прежнему расходятся. По словам советника отдела защиты растений и удобрений Департамента сельского хозяйства Эвы Линд, Международное агентство исследований рака считает, что глюфосат все же вызывает рак, в то же время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Европейский департамент безопасности продуктов питания считают вызывающе рак особенности глюфосата маловероятными.

При этом Линд сказала, что и она считает различные вещества, в которых содержится глюфосат, скорее безопасными при корректном их использовании, поскольку прежде чем допустить средство на рынок, было проведено его основательное оценивание.

Научный сотрудник Университета естественных наук Керсти Каху подтвердила, что ученые в плане глюфосата четко разделились на два лагеря. Она привел факт, что у глюфосата имеется свойство общего уничтожения, а из-за разницы в мнениях при исследованиях, не стоило бы это вещество использовать в городском пространстве.