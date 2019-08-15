Когда спорят предприниматели

Однако вопросы юрисдикции нельзя назвать вторичными. Плохо сформулированный пункт об урегулировании споров может нанести серьезный вред или, в худшем случае, исключить любую возможность защиты своих прав.

Для разрешения спора предприниматели могут обратиться либо в государственный, либо в арбитражный суд. Выбор зависит от каждого конкретного случая, в том числе от того, кто является сторонами договора и какие применяются законы, касающиеся материального права. Преимущество арбитража заключается в возможности исполнения решения во всех странах, присоединившихся к Нью-Йоркской конвенции 1958 года, в скорости принятия решения, конфиденциальности, возможности участвовать в формировании арбитража и в неформальности.

Препятствия для обеспечения иска или сбора доказательств больше не являются недостатком арбитража, поскольку Процессуальный закон дает суду общей юрисдикции полномочия оказывать в этом отношении помощь третейскому суду.

В тех случаях, когда может потребоваться исполнение решения в стране, которая не является членом Европейского союза, или в стране, с которой у Эстонской Республики нет соглашения о признании и исполнении решений судов, как правило, предпочтение стоит отдавать именно арбитражу.

Поскольку выбор процедуры разрешения споров является юридически сложной, многогранной и ответственной задачей, еще до подписания договора необходимо обратиться к адвокату, специализирующемуся на судебных разбирательствах, чтобы найти наилучший вариант. К сожалению, во многих случаях это делается постфактум – только после возникновения проблемы, что, согласно моему многолетнему опыту, является гораздо более дорогостоящим вариантом.