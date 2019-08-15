Интересный поворот: кормить пассажиров на паромах островных линий будет оператор Subway

В сентябре истекает четырехлетний срок действия договора между оператором паромов TS Laevad и рестораном Arensburg. Впредь кормить пассажиров паромов будет Baltic Restaurants Estonia. Это предприятие, раньше носившее название Fazer Food Services, среди прочего управляет работой кафе Chat, Take Off, а также Subway в Таллиннском аэропорту.

«Число пассажиров на линиях между материком и крупными островами с 2016 года увеличилось более чем на 300 000 человек. Рост числа пассажиров влечет за собой потребность в более быстрых и плавных бортовых услугах", - пояснила руководитель сектора обслуживания TS Laevad Пилле Каубер.

Время переправы на линии Виртсу-Куйвасту составляет всего 27 минут, и за это время желающие должны успеть поесть и сходить в магазин. На линии Рохукюла-Хельтермаа время переправы в три раза длиннее, что дает более гибкие возможности в организации бортовых услуг.

С осени на паромах TS Laevad начнутся работы по реконструкции, будет обновлена концепция магазинов и ресторанов. На линии Виртсу-Куйвасту судовой магазин увеличится до площади в 36 квадратных метров. Площадь ресторана останется такой же, но будет более открытой. Детская площадка разместится рядом с рестораном, чтобы родители могли, сидя в ресторане, приглядывать за детьми. На линии Рохукюла-Хельтермаа реконструкция будет произведена в меньших масштабах.

