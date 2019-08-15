Срочно! Полиции нужна помощь в поиске двух подростков

Вчера встревоженные родители сообщили в Центр тревоги об исчезновении мальчиков. По данным полиции, дети гуляют вместе и, согласно последней информации, они могли направиться в Пярну.

Полицейские проверили различные места, где могли находиться ребята, пообщались с их близкими и знакомыми, но, к сожалению, пока поиски не дали положительных результатов.

Рост 14-летнего Кевина - примерно 165 см, у него светло-русые волосы. Уходя из дома, Кевин был одет в черную толстовку с капюшоном, зеленые шорты и кепку. С собой у него был черный рюкзак.

Пропавший Кевин. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

У 15-летнего Ромека спортивное телосложение, рост 170 см и русые волосы. На нем может быть светло-серая толстовка Nike, серые шорты или синие джинсы, а также кроссовки с белой надписью Nike. Он также может носить бейсболку. У Ромека могут быть с собой черная куртка и черный рюкзак.

Пропавший Ромек. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet