Бывший член Рийгикогу пыталась сдать в аренду не свое парковочное место

«Кому-нибудь нужно парковочное место за домом по адресу Пярну-маантеэ, 76. Пишите в личные сообщения», – дала объявление Барби Пильвре, которая ранее была членом парламента.

Объявление Пильвре, которое позднее она удалила. ФОТО: Sander Punamäe

Так как в доме по этому адресу Пильвре принадлежит квартира, то у жильцов дома вопросительно поднялись брови. «У нас ни у кого нет отдельных парковочных мест. Как она может сдавать в аренду что-то, что ей не принадлежит? Это в общем пользовании, как чердак или подвал», – возмущается жительница дома Теэ Райдсалу. – А речь идет о лидере общественного мнения!»

Парковочные места — дефицит в столице. Парковочные места в новых домах в центре города — чаще всего являются отдельными элементами недвижимости и их продают отдельно за десятки тысяч евро в том числе и не жильцам дома.

В более старых квартирных домах парковочные места общие и ими пользуются только жильцы дома. Парковочное место остается долевой собственностью, на каждую квартиру приходится определенное число мест, но продавать их или сдавать в аренду без согласия всех владельцев квартир нельзя.

Председатель КТ Пярну-маантеэ, 76 Ало Райдмаа услышал об объявлении Пильвре, которое она опубликовала в Facebook-группе, от жильцов дома.

«Это свинство, будем говорить прямо. Товарищество дома разрешило использовать парковку в порядке регистрации для одной машины на квартиру при условии, если есть место, то есть, – говорит Райдмаа. – У нас на парковке нет нумерованных мест. Если у нее нет своей машины, и она не живет в этом доме, то я не понимаю, что она делает».

«Если это кому-то не подходит, то я этого делать не буду»

Postimees провел журналистский эксперимент, чтобы проверить, какое именно парковочное место сдает в аренду Пильвре.

Бывший член Рийгикогу в разговоре объяснила, что она не сдает конкретное место, но возможность использовать парковку, если на ней есть свободное место. Ее ценовое предложение — 100 евро в месяц.

«Я такого раньше не делала. По своей небрежности. Теперь начала думать, зачем я его держу. Давайте так, если пришлете копию технического парспорта, где указан владелец и номер авмтомобиля, переведете деньги и сделаем пробный тест на месяц. Вам подходит?», – спросила Пильвре.

Когда же журналист объяснил, что происходит, Пильвре была удивлена. «Я жилец этого квартирного дома, у меня есть право использовать территорию парковки. Не понимаю, в чем проблема», – сказала политик.

Пильвре считает себя правой, журналиста она объяснила в бессмысленности его действий. «Но если это кому-то не подходит, то я этого делать не буду», – сказала Пильвре и когда пришла домой, удалила объявление из соцсети.

Юрист Союза квартирных товариществ Ирина Рева сказала, что, хотя каждая история рассматривает отдельно, в любом случае такое поведение неправильно. «Такие вещи делать нельзя. Я такое не поддерживаю. Долевую собственность можно использовать по своему усмотрению, не нарушая интересов других владельцев. Все должны быть согласны. Если договориться не получилось, то это судебный случай.

По словам Ревы, право на использование долевой собственности по договоренности с КТ можно передать членам семье или арендатору, но вот так просто предоставить право чужому человеку нельзя – это риск безопасности.

Для ухода за парковочной зоной за домом ежемесячно с каждого квартирособственника взимается один евро, чтобы зимой очищать от снега и держать территорию в порядке. Сумма символическая, чтобы жильцы, у кого машины нет, не тратились понапрасну. «Теперь же один человек решил приложить к этому руку и продает место за 120 евро в Facebook. Невероятное свинство. И это за счет других жильцов дома», – восклицает председатель КТ Ало Райдмаа.