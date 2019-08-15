Спивающийся в США футболист Уэйн Руни решил бороться с алкоголизмом

33-летний Руни в ходе выступления за американский клуб "Ди Си Юнайтед" начал злоупотреблять спиртными напитками, из-за чего у футболиста возникли семейные проблемы.

В январе 2020 года Руни станет играющим тренером клуба второго по силе дивизиона чемпионатов Англии "Дерби Каунти" и до возвращения в Англию намерен решить эту проблему. "Уэйн начал много пить в Штатах, что вызывало огромные проблемы с женой. Он будто уничтожал себя, выпивая дома по вечерам. Теперь он переезжает на родину и хочет разобраться с этим раз и навсегда. Хочет начать с чистого листа, он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу. Колин тоже уговаривала его бросить пить, но тогда он ее не слушал", - сообщает британский таблоид The Sun.

Уэйн и Колин Руни поженились 12 июня 2008 года, до этого они встречались на протяжении шести лет. Пара воспитывает четверых детей. В феврале появилась информация о том, что Уэйн изменяет своей жене с официанткой.

Ранее Уэйна арестовывали за ругань в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также отбирали права и приговаривали к общественным работам за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 53 мяча в 120 матчах за национальную команду. В составе "Манчестер Юнайтед" он стал пятикратным чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов.