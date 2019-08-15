На рынке дров для отопления царит беспощадная конкуренция

Глава паевого товарищества Viru Halud Янис Юксик сказал, что цены на дрова не изменились по сравнению с прошлым годом. Крохотный рост цен связан с подорожанием сырья, остальной рост цен обусловлен расходами на транспорт и рабочую силу.

"На цену нашего сырья, то есть древесины, основное влияние оказывают крупные потребители - производители гранул и котельные", - сказал Юксик.

Он отметил, что начиная с весны древесина для производства бумаги подешевела на треть и ее цена начинает приближаться к цене дров для отопления.

Хотя валка леса идет в Эстонии весьма бойко, производители дров не всегда располагают нужным сырьем. "Три-четыре года назад материал всегда можно было свободно получить, но сейчас нет, потому что спрос првышает предложение. За каждый груз идет соревнование, в чей сад он поедет", - описал Юксик.

Традиционное дерево для отопительных дров - ольха, но она составляет всего десятую часть объема вырубки лесов.

По словам Юксика, серая ольха - самая дешевая и быстрее всего сохнет: как правило, за одно лето. Все остальные деревья, например, береза или ясень, требуют два сезона на просушку.

Он также отметил, что дрова доставляются потребителям сухими и в контейнере. "Люди не хотят сами возиться с дровами", - пояснил он.

В секторе заготовки и продажи дров царит очень сильная конкуренция: продавцов много, причем часть из них действует "по-черному".

"Особенно весной в газетах полно объявлений о продаже дров, но это все влажные дрова, их продают те, кто не инвестирует в сушилки. Зачастую торговля идет нелегально. Конечно, у этих продавцов цены самые низкие", - говорит Юксик.

"Чем ближе к осени, тем меньше их остается, и тогда уже дрова приходится покупать у честных поставщиков, которые в общем случае сырьем не торгуют. А поскольку сухие дрова дороже, может создаться впечатление, что цена дров к осени растет".

Действующее в Тартуском уезде паевое товарищество Kroonipuu производит, в основном, дрова для камина, из которых 90% экспортирует в США, на Ближний Восток и в страны Южной Европы. Эстонским клиентам фирма тоже продает свои дрова, но, поскольку здешний клиент прежде всего ценит приемлемую цену, на продажу идут те дрова, которые нельзя экспортировать, поскольку они слишком кривые или ветвистые.

По словам исполнительного директора Kroonipuu Маргуса Паапси, на рынок США, где огонь в камине принято разжигать не столько для отопления, сколько для создания атмосферы, они поставляют аккуратные представительные упаковки, с которыми местная продукция сравнения не выдерживает. На этом рынке очень важно, чтобы продукция выглядела красиво, отметил Паапси.

За ростом цен на дрова в последние годы стоит, по словам Паапси, большой спрос на сырье на скандинавских рынках.

Специалист по лесам Хейки Хепнер сказал, что цены на дрова по сути годами стоят на одном уровне. В начале года RMK немного повысил цены на дрова для частных лиц, но это повышение касалось не поленьев, а трехметровых колод.

"Люди не представляют, насколько большую часть от цены полена составляют расходы на рабочую силу. Очень влияет и рост цен на топливо", - объяснил Хепнер.