Чт, 15.08.2019
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Утечка подтвердила долгожданную функцию в iPhone 11

Логотип Apple. Иллюстративное фото.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Еще в начале августа аналитики из Citi Research слили информацию о том, что в 2020 году в iPhone появится поддержка фирменного стилуса от Apple — Apple Pencil. Но как оказалось, вполне вероятно, что поддержка нового устройства для взаимодействия с iPhone появится в линейку уже этого года. Об этом говорят утечки, опубликованные авторитетным инсайдером.

Так, согласно появившимся в сети рендерам, новый iPhone 2019 года обзаведется отличительной особенностью, которая была прежде присуща лишь iPad Pro. Правда, на изображении разместили не совсем Apple Pencil, но возможно это связано лишь с тем, что Apple планирует выпустить новое поколение стилусов. Хотя есть шансы, что для iPhone компания выпустит отдельную линейку гаджетов для рисования, пишет Ferra.

iPhone 11 и iPhone 11 Pro на одном изображении вместе со... стилусом

Если слухи подтвердятся, то Apple удастся удивить общественность неожиданным решением.

Официальный анонс iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R ожидается примерно через месяц.

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