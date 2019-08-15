Утечка подтвердила долгожданную функцию в iPhone 11

Еще в начале августа аналитики из Citi Research слили информацию о том, что в 2020 году в iPhone появится поддержка фирменного стилуса от Apple — Apple Pencil. Но как оказалось, вполне вероятно, что поддержка нового устройства для взаимодействия с iPhone появится в линейку уже этого года. Об этом говорят утечки, опубликованные авторитетным инсайдером.