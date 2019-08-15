Утечка подтвердила долгожданную функцию в iPhone 11

Еще в начале августа аналитики из Citi Research слили информацию о том, что в 2020 году в iPhone появится поддержка фирменного стилуса от Apple — Apple Pencil. Но как оказалось, вполне вероятно, что поддержка нового устройства для взаимодействия с iPhone появится в линейку уже этого года. Об этом говорят утечки, опубликованные авторитетным инсайдером.
Так, согласно появившимся в сети рендерам, новый iPhone 2019 года обзаведется отличительной особенностью, которая была прежде присуща лишь iPad Pro. Правда, на изображении разместили не совсем Apple Pencil, но возможно это связано лишь с тем, что Apple планирует выпустить новое поколение стилусов. Хотя есть шансы, что для iPhone компания выпустит отдельную линейку гаджетов для рисования, пишет Ferra.
Если слухи подтвердятся, то Apple удастся удивить общественность неожиданным решением.
Официальный анонс iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R ожидается примерно через месяц.