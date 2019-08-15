Чт, 15.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк
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  • Эстония
  • Затейщики крупнейшего фентанилового бизнеса в Эстонии пошли на сделку с прокуратурой

Затейщики крупнейшего фентанилового бизнеса в Эстонии пошли на сделку с прокуратурой

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Vennad Paul ja Dimitri Kärberg Harju Maakohtus suure koguse fentanüüli omamise asjus.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг братья Пауль и Дмитрий Кярберги, обвиняемые в организации фентанилового бизнеса, пошли на сделку и подписали соглашение с прокуратурой, пишет Postimees. 

По соглашению, оба брата должны провести за решеткой 7 лет. Всего у них будет конфисковано имущество на сумму 1,5 миллиона евро. Суд примет решение 3 сентября.

Братья обвиняются в обращении фентанила в большом объеме. Наркобизнес они вели с начала 2017 года, и полиция установила четыре случая продажи, при этом в трех из них клиентом был тайный агент литовской полиции под псевдонимом Хенрикас Буйвидас.

В 2017 году они продали более 1700 граммов фентанила и приобрели еще 1,3 килограмма этого наркотического вещества. При задержании у них изъяли 2,5 кг фентанила — самое большое количество, которое за раз находили в Эстонии. Этого количества хватило бы, чтобы опоить почти два миллиона человек.

Братья были очень осторожны. Для общения с покупателями они использовали различные программы, позволяющие шифровать данные, а за наркотики расплачивались биткойнами. Передача фентанила осуществлялась благодаря расположенным вблизи Таллинна тайникам в лесу.

Поймать братьев удалось в конце июля 2017 года. Им было предъявлено подозрение в наркопреступлении с целью получения большой материальной выгоды. Пенитенциарный кодекс в случае признания виновными предусматривает лишение свободы сроком на 6-20 лет или пожизненное тюремное заключение. 

Подробнее читайте в материале "Шпионские игры и тайники с фентанилом в лесу Виймси"

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