Чтобы люди вышли протестовать, для начала надо довести их до ручки

Коль скоро дело принимает подобный оборот, ничего хорошего участникам протестов это обычно не сулит. Разве что случится чудо, и им удастся убедить военных перейти на сторону митингующих.

Как объясняют представители МВД, состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение будут направлять на усмирение масс в случае, если Кайтселийт и военнослужащие на помощь прийти не смогут.

Правда же состоит в том, что если вмешаться и переломить ситуацию по какой-то причине не удается ни полицейскому спецназу, ни даже военным, то надеяться, что это сделает за них какое-то непонятное формирование добровольцев во главе с министром на белом коне, тем более бессмысленно.

Что касается действий властей разных стран по устранению последствий стихийных бедствий, то и в этом случае первую и главную роль играют армия, полиция, профессиональные спасатели, бригады медиков, и уж никак не резервисты, пусть даже вооруженные. Их задача – быть на вторых ролях, помогать, поддерживать, что называется, «прикрывать тылы».

Если же и в этом случае ничего не могут поделать даже военные, власти страны обычно запрашивают экстренную международную помощь. Не нужно геройства и самодеятельности. Велосипед уже изобрели.

В Эстонии существует профессиональная полиция, Кайтселийт, спасатели и, пусть небольшая, но худо-бедно обученная армия. Для пресечения возможной смуты, инспирируемой извне, есть контрразведка. Все вроде на месте, не первый год функционирует - вероятно, не без проблем, но вполне себе эффективно.

Зачем же тогда МВД создает еще одну параллельную структуру? Не разумней ли попытаться за те же 20 миллионов евро улучшить работу уже существующих? Того же добровольческого Кайтселийта, например?

Об истинных причинах подобного решения остается только гадать. Опытный министерский управленец, умело читающий между строк, сумеет распознать здесь массу тонкостей, понятных лишь посвященным: и завуалированный намек на сомнения свежеиспеченного руководства МВД в профессионализме и боеготовности силовых структур, и указания на возможные проблемы межведомственного общения, и на вероятное подсознательное стремление продемонстрировать избирателю максимально просто и доходчиво, что безопасность страны отныне находится в надежных руках – список можно продолжать.